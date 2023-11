Borrell reitera que "un horror no justifica otro horror" y reclama "esfuerzos políticos" para resolver el conflicto

El Gobierno de Qatar ha afirmado este domingo que quedan puntos "muy menores" de cara a finalizar un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la liberación de decenas de rehenes tomados durante los ataques del 7 de octubre a cambio de una pausa de varios días en los combates.

El primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahman al Zani, ha señalado en una rueda de prensa junto al Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, que "los puntos pendientes de cara a un acuerdo son puramente prácticos y logísticos".

Al Zani, quien encabeza también la cartera de Exteriores qatarí, ha denunciado que "con cada minuto que pasa, el desastre humanitario, moral y legal sigue creciendo" y ha agregado que "sigue aumentando el derramamiento de sangre frente a los intentos de la comunidad internacional de parar y poner fin a la agresión (de Israel contra la Franja de Gaza".

Así, ha apuntado a "un acuerdo sobre las vías de cooperación entre Qatar y la UE para lograr una solución permanente y pacífica a la crisis en todas sus dimensiones políticas y humanitarias", al tiempo que ha exigido "el fin de todos los tipos de exterminio en masa, hambre y desplazamiento forzoso, así como la retirada del injusto cerco" al enclave palestino.

"Israel no respeta las leyes, convenciones y prácticas internacionales", ha subrayado Al Zani, quien ha acusado al Ejército de Israel de "destruir hospitales" y "forzar a pacientes, heridos, médicos y desplazados a abandonar las instalaciones". "Lo que ha pasado en el Hospital Al Shifa no es una coincidencia", ha sostenido.

"Cientos de enfermos y decenas de niños recién nacidos y trabajadores humanitarios, junto a miles de refugiados, han sido retenidos, lo que es un crimen. Desafortunadamente, no hemos escuchado una sola palabra por parte de la comunidad internacional sobre esto", ha dicho, al tiempo que ha condenado el reciente ataque contra la escuela Al Fajura, que dejó decenas de muertos, como "una continuación de las masacres de civiles" en Gaza.

Borrell destaca el "papel facilitador" de doha

Por su parte, Borrell ha reconocido la "muy complicada" situación en la región tras llegar a Qatar en el marco de una gira por la región, en la que ha abordado vías para "detener el sufrimiento de civiles inocentes en Gaza y en Israel". "Ahora, la concentración de dolor, de personas que mueren y de víctimas civiles está en Gaza", ha manifestado.

Borrell, que ha destacado el "papel constructivo" de Doha para intentar fomentar "paz y estabilidad", ha recalcado que Qatar está jugando "un "importante papel facilitador" de cara a un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza.

"Aprovecho nuevamente esta oportunidad para pedir una liberación incondicional de todos los rehenes y que se permita un acceso a ellos por parte de Cruz Roja y la Media Luna Roja", ha dicho Borrell, quien ha subrayado que los ataques del 7 de octubre fueron "la mayor masacre de judíos desde la Segunda Guerra Mundial".

Sin embargo, el jefe de la diplomacia de la UE ha hecho hincapié en la "horrible situación humanitaria" en Gaza y ha criticado el reciente bombardeo israelí contra una escuela en la Franja. "No hay una jerarquía entre horrores y un horror no justifica otro horror. El dolor que causas a los hijos de otro no justifica ni compensa el dolor que tus hijos han sufrido", ha argüido.

Borrell ha advertido de que "por el contrario, esto creará una espiral de violencia que se repetirá una y otra vez" y ha argumentado que, para evitarlo, es necesario "lograr una paz sostenible". Por ello, ha reiterado su llamamiento a "pausas humanitarias inmediatas" y ha recordado que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU "no son sólo palabras, sino de obligado cumplimiento".

"Se están perdiendo demasiadas vidas cada día", ha lamentado, al tiempo que ha reclamado a Israel "respetar el Derecho Internacional Humanitario" y "mostrar la máxima contención respecto a los civiles". "El número de víctimas, en particular el número de niños, nos hacen creer que debe hacerse mucho más para preservar la vida de los civiles", ha recalcado.

Apertura de una "etapa política"

De esta forma, ha defendido los esfuerzos para intentar entregar ayuda humanitaria a Gaza y ha dicho que, si bien esto "ese esencial", supone "tratar los síntomas". "No tiene mucho sentido dar comida a alguien para que muera al día siguiente. Hay que abordar las causas", ha explicado.

"Tenemos que hacer que la etapa humanitaria sea un primer paso para la etapa política", ha señalado Borrell, que ha hecho hincapié en que "la solución de dos Estados es el único camino viable". "Hemos estado pidiéndola desde hace más de 30 años", ha recordado, antes de incidir en que "no es sólo una paz entre Estados árabes e Israel, sino entre palestinos e israelíes".

"En caso contrario, la crisis seguirá afectando a todo el mundo y a la sociedad europea", ha recalcado el jefe de la diplomacia de la UE, que ha alertado del aumento del antisemitismo y la islamofobia. "Esto tiene que parar para mantener la paz entre nosotros, dentro de nuestras sociedades y en los países de Oriente Próximo", ha abundado.

Borrell ha reconocido que esto requiere "esfuerzos increíbles no sólo a nivel económico, ya que Gaza ha sido reconstruida varias veces, sino una inversión política para construir un Estado", un proceso en el que "la Autoridad Palestina tiene un importante papel que jugar". "Los palestinos merecen dignidad, los israelíes merecen seguridad y ambos merecen vivir en paz y seguridad en la misma tierra", ha zanjado.

Israel lanzó su ofensiva contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades de la Franja, controlada por el grupo islamista, han denunciado 12.300 muertos, entre ellos más de 5.000 niños, mientras que más de 180 palestinos han muerto a manos de las fuerzas de seguridad de Israel y en ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.