Qatar detiene producción de GNL; instalaciones saudíes, iraquíes e israelíes cierran

Por Yousef Saba

2 mar (Reuters) - Qatar detuvo la producción de gas natural licuado el lunes y Arabia Saudita cerró su mayor refinería de petróleo nacional tras un ataque con drones, informó una fuente, mientras los ataques de Israel y Estados Unidos y la represalia iraní provocaban cierres preventivos de instalaciones de petróleo y gas en todo Oriente Medio. La oleada de ataques en la región entraba en un tercer día, provocando la suspensión de la mayor parte de la producción de petróleo en el Kurdistán iraquí y en varios importantes yacimientos de gas israelíes, lo que redujo las exportaciones a Egipto.

Los precios del crudo llegaron a subir un 13% en la jornada, hasta superar los 82 dólares por barril, su nivel más alto desde enero de 2025, ya que el conflicto paralizó casi por completo el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del suministro mundial de petróleo. La refinería de Ras Tanura de la petrolera estatal Saudi Aramco, con una capacidad de 550.000 barriles por día (bpd), que se cerró como medida de precaución, forma parte de un complejo energético en la costa del golfo Pérsico del reino que también sirve como terminal de exportación crítica para el crudo saudí.

En el Kurdistán iraquí, que en febrero exportó 200.000 bpd a través de un oleoducto al puerto turco de Ceyhan, empresas como DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas y HKN Energy han detenido la producción en sus yacimientos como medida de precaución, sin que se hayan registrado daños.

El Gobierno israelí ordenó a Chevron el cierre temporal del gigantesco yacimiento de gas Leviathan, donde se está ampliando la capacidad a unos 21.000 millones de metros cúbicos al año como parte de un acuerdo de exportación a Egipto por valor de 35.000 millones de dólares. Un portavoz de Chevron, que también opera el yacimiento de gas Tamar en la costa de Israel, afirmó que sus instalaciones son seguras.

Energean cerró su buque de producción que prestaba servicio a yacimientos de gas más pequeños.

En Irán, el sábado se escucharon explosiones en la isla de Kharg, que procesa el 90% de las exportaciones de crudo del país. No estaba claro cómo se habían visto afectadas las instalaciones.

Irán, el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, bombea alrededor del 4,5% del suministro mundial de petróleo. Su producción es de unos 3,3 millones de bpd de crudo, más 1,3 millones de bpd de condensado y otros líquidos.

El Gobierno de Qatar afirmó que una instalación energética perteneciente al gigante gasístico Qatar Energy fue atacada el lunes por dos drones iraníes, y las autoridades aún están evaluando los daños.

(Reporte adicional de Nerijus Adomaitis; escrito por Shadia Nasralla; editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)