Qatar dice a la ONU que no tolerará el "temerario comportamiento israelí"

NACIONES UNIDAS, 9 sep (Reuters) - Qatar dijo el martes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que "no tolerará este temerario comportamiento israelí y la continua perturbación de la seguridad regional", después de que Israel llevara a cabo un ataque contra líderes de Hamás en Doha.

"El Estado de Qatar condena enérgicamente este cobarde ataque criminal, que constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales", escribió al Consejo la embajadora de Qatar ante la ONU, Alya Ahmed Saif al-Zani, en una carta a la que tuvo acceso Reuters.

"Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel, y se anunciarán más detalles en cuanto estén disponibles", añadió, describiendo el ataque israelí como una "grave escalada". (Reporte de Michelle Nichols Editado en español por Manuel Farías)

