DEIR AL BALAH, Franja de Gaza (AP) — Un cese del fuego de cuatro días entre Israel y Hamás comenzará el viernes por la mañana, informó el gobierno de Qatar, luego de que una demora de un día extendió la agonía para aquellos esperanzados en obtener un poco de alivio a partir del pacto, el cual establece la liberación de decenas de rehenes cautivos por los militantes y de palestinos presos en Israel.

El avance diplomático promete cierto alivio para los más de 2,3 millones de palestinos que han soportado semanas de bombardeos israelíes en Gaza, además de para las familias en Israel que temen por el destino de sus seres queridos, secuestrados durante la incursión de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, que desencadenó la guerra.

En un principio, la tregua estaba prevista para iniciar el jueves por la mañana, pero pareció toparse con un obstáculo la noche previa cuando el asesor de seguridad nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, anunció una demora de un día sin dar a conocer un motivo.

El jueves, Majed al Ansari, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, anunció que el cese del fuego comenzará a las 7 de la mañana (0500 GMT) del viernes.

Dijo que ambas partes han intercambiado listas de las personas que serán liberadas, y que el primer grupo de 13 mujeres y niños retenidos por Hamás será liberado el viernes por la tarde. No especificó el número de prisioneros palestinos que serán puestos en libertad, pero las autoridades han indicado que se liberarían tres de ellos por cada rehén.

Una mayor cantidad de asistencia para los palestinos comenzará a ingresar a Gaza “lo más pronto posible”, indicó Al Ansari. La esperanza es que el “impulso" de este acuerdo conduzca al “fin de esta violencia”, indicó a los reporteros.

En tanto, los bombardeos israelíes continuaron el jueves. Por la tarde, un ataque destruyó un edificio residencial en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Al menos 12 personas murieron, según funcionarios del hospital Al Aqsa.

Un residente, Hosni Moharib, dijo que su esposa y varios niños murieron, mientras que otros familiares seguían enterrados bajo los escombros.

“Explotó contra la casa, alcanzando a los bebés y niños pequeños. Todos en la casa, todos están muertos”, declaró mientras rompía a llorar.

Luego de siete semanas, los bombardeos israelíes han cobrado la vida de más de 13.300 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, el cual reanudó su conteo detallado de las bajas en el territorio a causa de la guerra. El ministerio había dejado de dar a conocer el número de víctimas desde el 11 de noviembre, argumentando que había perdido la capacidad de hacerlo debido al colapso del sistema de salud en el norte del territorio.

Las nuevas cifras no se desglosaron por completo, pero las mujeres y los menores han conformado sistemáticamente alrededor de dos terceras partes de los muertos. Los datos no incluyen números actualizados de los hospitales en el norte del territorio. El ministerio indicó que hay unas 6.000 personas reportadas como desaparecidas, y se teme que estén sepultadas bajo los escombros.

Las cifras del ministerio no hacen distinción entre civiles y combatientes. Israel asegura que ha abatido a miles de elementos de Hamás, pero no ha presentado evidencia de su conteo.

El acuerdo de cese del fuego aumentó las esperanzas de que a la larga la guerra llegue a su fin, luego de que ha destruido grandes extensiones de Gaza, ha detonado el aumento de la violencia en la Cisjordania ocupada y desatado temores de una conflagración más extendida en Oriente Medio.

Las sirenas de ataque aéreo se activaron el jueves en el norte de Israel después de que Hezbollah dijo que lanzó 48 cohetes Katyusha desde el sur de Líbano. La andanada se llevó a cabo luego de que un ataque israelí causó la muerte de cinco combatientes de Hezbollah, incluido el hijo del jefe del bloque parlamentario de la agrupación.

El ejército israelí señaló que atacó el lugar desde donde se originaron los lanzamientos. Israel y Hezbollah, que libraron una guerra de un mes en 2006, han intercambiado disparos en repetidas ocasiones a través de la frontera desde que estalló el conflicto en Gaza.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se comprometió a continuar la guerra después de que expire la tregua con el fin de destruir las capacidades militares de Hamás, poner fin a sus 16 años de gobierno en Gaza y recuperar a los cerca de 240 rehenes cautivos en Gaza a manos de Hamás y otros grupos.

“Continuaremos hasta que alcancemos todos nuestros objetivos”, dijo Netanyahu, y añadió que le transmitió el mismo mensaje en una llamada telefónica al presidente estadounidense Joe Biden. Washington ha brindado gran cantidad de apoyo militar y diplomático a Israel desde que el conflicto comenzó.

En la ciudad de Jan Yunis, en Gaza, los palestinos recibieron con beneplácito el respiro de la inminente tregua, pero aseguraron que cuatro días servirán de poco para aliviar el desastre humanitario causado por la guerra.

“Dios mediante, que esto se convierta en un cese del fuego total”, dijo Jihan Qanan. “A las personas les han caído casas encima, han sido expulsadas... no hay viviendas, no hay dinero, no hay posesiones. Todo está destruido”.

Las fuerzas armadas israelíes señalaron además que las operaciones de combate continuarían hasta que se ordene el cese del fuego, y el portavoz principal, el contraalmirante Daniel Hagari, aseguró que los soldados mantendrán sus posiciones durante la tregua. El ejército israelí controla buena parte del norte de Gaza, donde dice que ha destruido túneles y bastante infraestructura de Hamás en la zona.

El ejército indicó que tiene rodeado el campamento de refugiados de Jabaliya, y pidió que todos los residentes que se encuentran en su interior evacúen el jueves. Las fuerzas armadas han señalado que van tras combatientes de Hamás en Jabaliya, un distrito urbano y densamente poblado aledaño a la Ciudad de Gaza que ha sido objeto de intensos bombardeos durante semanas.

Las fuerzas armadas señalaron el jueves que habían detenido al director del hospital Shifa de la Ciudad de Gaza, Mohamed Abu Selmia, para ser interrogado sobre su participación en lo que dijeron eran “extensas” actividades de Hamás en el hospital. El Ministerio de Salud de Gaza condenó el arresto de Abu Selmia y pidió la intervención de organismos internacionales.

El día anterior, Israel mostró imágenes de un túnel y habitaciones que, según oficiales militares, formaban parte de un amplio escondite para Hamás debajo del hospital. Hamás y el personal del hospital rechazan las acusaciones de Israel de que Shifa fuera usado como centro de mando del grupo miliciano. Hagari dijo que Israel ya ha trazado mapas del hospital Shifa y planea destruir toda la “infraestructura terrorista” que ha encontrado.

Ahmed El Mokhallalati, cirujano plástico que trabaja en Shifa, señaló que en el lugar permanecen 150 pacientes y sólo dos médicos, un enfermero y tres voluntarios para atenderlos. “Mis colegas y yo no podemos seguir brindando atención a los pacientes”, dijo El Mokhallalati en la red social X, antes Twitter.

Israel ha amenazado con extender su invasión hacia el sur de Gaza, donde ahora se encuentra la mayor parte de la población del territorio. Más de un millón de personas, incluidos cientos de miles que huyeron desde el norte, se encuentran en hacinados albergues gestionados por las Naciones Unidas y enfrentan una creciente escasez de alimentos, agua y suministros básicos.

Para Hamás, el cese del fuego brindaría una oportunidad para reagruparse luego de aparentemente sufrir fuertes bajas durante varias semanas. El líder de Hamás Yehya Sinwar, quien se cree sigue vivo y se oculta en Gaza, posiblemente diga que la liberación de prisioneros palestinos es un gran logro y declare la victoria si la guerra concluye.

Según el acuerdo de tregua, se supone que se liberará a 50 rehenes gradualmente a cambio de la liberación de lo que Hamás aseguró eran 150 prisioneros palestinos. Mujeres y niños serían los primeros en ser puestos en libertad, e Israel anunció que el cese del fuego se extendería un día más por cada 10 rehenes adicionales que sean liberados.

El regreso de los rehenes podría levantar el ánimo en Israel, donde su calvario ha atenazado al país. Los familiares de los secuestrados han organizado marchas multitudinarias con el fin de presionar al gobierno para que los traiga de regreso a casa. La oficina de Netanyahu dijo que ya notificó a los familiares de los rehenes que serán liberados el viernes.

Hamás informó que ingresarán 200 camiones diarios a Gaza con asistencia humanitaria. Qatar dijo que la ayuda incluirá combustible, pero no ha dado detalles sobre las cantidades.

Israel restringió todas las importaciones al inicio de la guerra, salvo por una pequeña cantidad de alimentos, agua y suministros médicos procedentes de Egipto. La falta de combustible ha causado un apagón generalizado en todo el territorio, el cual ha obligado a residencias y hospitales a depender de generadores.

El Ministerio de Justicia de Israel publicó una lista de 300 prisioneros elegibles para su liberación, en su mayoría adolescentes detenidos durante el último año por lanzar piedras y otras ofensas menores.

La guerra estalló cuando varios miles de combatientes de Hamás incursionaron en el sur de Israel, donde mataron a por lo menos 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a una gran cantidad de rehenes, incluidos bebés, mujeres y ancianos, así como soldados, por los que se anticipa que Hamás exija una mayor cantidad de prisioneros de mayor perfil.

___

Jobain informó desde Jan Yunis, Franja de Gaza, y Jeffery desde El Cairo. Los periodistas de The Associated Press Kareem Chehayeb, en Beirut; Melanie Lidman, en Jerusalén; y Jon Gambrell en Dubái contribuyeron a este despacho.