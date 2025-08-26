Qatar dice que Israel "parece no querer" un alto el fuego y pide a la comunidad internacional que "presione"

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Qatar, uno de los mediadores en los esfuerzos para un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza, ha afirmado este martes que Israel "parece no querer llegar a un acuerdo" y ha reclamado a la comunidad internacional que "presione" al Gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu para alcanzar un pacto, después de que el Ejército israelí rompiera en marzo el alcanzado en enero con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, ha afirmado que "lo que Hamás ha aceptado es idéntico a lo que Israel aceptó". "La pelota está en el tejado de Israel, pero parece que no quiere alcanzar un acuerdo", ha dicho, antes de recalcar que "Israel debe responder a la propuesta que está sobre la mesa, aunque no parece querer hacerlo".

Así, ha hecho hincapié en que Qatar no ha recibido hasta ahora "una respuesta oficial israelí, ni de aceptación ni de rechazo" a la propuesta existente, al tiempo que ha puntualizado que el Gobierno de Israel tampoco ha presentado "una propuesta alternativa". "Estamos en contactos con todas las partes para intentar alcanzar un alto el fuego", ha insistido.

"Pedimos a la comunidad internacional que presione a Israel", ha señalado Al Ansari, quien ha subrayado en una rueda de prensa desde la capital de Qatar, Doha, que la intensificación de la ofensiva israelí contra Gaza "no derivará en resultados positivos", según ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 62.800 palestinos muertos y alrededor de 157.600 heridos, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.