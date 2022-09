Qatar exigirá pruebas COVID para los que viajen al Mundial

GINEBRA (AP) — Los hinchas que viajen a Qatar para la Copa Mundial de fútbol tendrá que mostrar un resultado negativo en una prueba de COVID-19 al ingresar como parte de los protocolos del país anfitrión para combatir el virus, dijeron los organizadores el jueves.

Todos los visitantes mayores de 18 años también deberán bajar una aplicación móvil del gobierno — con el nombre de Ehteraz — para el rastreo de los desplazamientos de los individuos y estado de salud.

“Un Ehteraz verde (el usuario no tiene un caso confirmado de COVID-19) será requerido para ingresar a espacios públicos cerrados", dijeron los organizadores del Mundial.

Los visitantes también tendrán que mostrar el resultado negativo de una prueba PCR tomada 48 horas antes de ingresar o de una prueba rápida oficial realizada 24 horas antes. El protocolo de pruebas COVID-19 para los visitantes mayores de seis años es obligatorio “sin importar el estatus de vacunación del individuo”, añadió el comité organizador.

No será obligatorio estar vacunado para los 1,2 millones de personas que se calcula viajarán a Qatar para el torneo que se disputará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

Las pruebas rápidas tomadas 24 horas antes del arribo a Qatar sólo serán aceptadas si fueron realizadas en centro médicos oficiales y no pruebas caseras. No se necesitará hacerse pruebas adicionales en Qatar si el aficionado no tiene síntomas de COVID-19.

El protocolo sanitario que abarcará todo el Mundial prolonga las medidas que han estado vigentes desde el 4 de septiembre para todos los que viajan a Qatar.

También será obligatorio portar mascarillas en la red de transporte público, incluyendo el metro que muchos aficionados usarán para trasladarse a los ocho estadios en Doha.