El Ministerio de Exteriores indio ha informado este lunes de que Qatar ha liberado a ocho veteranos de la Marina de India que trabajaban para la consultora privada qatarí Al Dahra y que fueron arrestados en Doha, la capital de Qatar, en agosto de 2022, y condenados a muerte acusados de espionaje para Israel.

"El Gobierno de India se congratula de la liberación de ocho ciudadanos indios que trabajaban para la empresa Dahra y que habían sido detenidos en Qatar. Siete de los ocho han regresado a India. Apreciamos la decisión del emir qatarí de permitir la liberación y la vuelta a casa de estos nacionales", reza un comunicado.

Los veteranos que han llegado a su país de origen a primera hora del lunes han elogiado al primer ministro indio, Narendra Modi. "Me siento aliviado y encantado de estar finalmente de regreso a casa sano y salvo. Deseo agradecer a Modi, ya que esto no habría sido posible si no hubiera sido por su intervención personal para asegurar nuestra liberación. También deseo expresar mi gratitud", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias ANI.

En enero, las autoridades dijeron que sus sentencias de muerte habían sido convertidas en términos de prisión prolongadas tras intervenciones diplomáticas de Nueva Delhi. Los ocho marines habían sido hallados culpables de recavar información sobre el programa militar qatarí para el desarrollo de submarinos.

Modi abordó las relaciones bilaterales --y el bienestar de los veteranos-- durante un encuentro con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, durante la cumbre del COP28 en Dubái, que tuvo lugar a principios de diciembre de 2023.