Qatar llama "extremista sanguinario" a Netanyahu en el Consejo de Seguridad de la ONU

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha condenado este jueves en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la "violación de la soberanía del Estado miembro de la ONU" en el ataque en su capital, Doha, por parte de un Estado israelí "liderado por extremistas sanguinarios", en referencia a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, ha afeado su "vergonzosa justificación".

"Israel, liderado por extremistas sanguinarios, ha traspasado todas las fronteras, todas las limitaciones en cuanto al comportamiento entre Estados e individuos", ha denunciado Al Thani, que ha preguntado a los demás líderes presentes si "han oído hablar de algún Estado que ataque al mediador de esta manera".

Asimismo, ha rechazado la "vergonzosa justificación" del ataque esbozada por Netanyahu, quien comparó la actuación de su país con la de Estados Unidos tras los atentados del 11-S. "Estados Unidos nunca ha atacado a los negociadores", afirmó antes de realizar "un llamamiento a la paz, no a la guerra". "No nos dejaremos disuadir por quienes instan a la guerra y la destrucción", ha defendido.

En su favor ha intervenido el delegado de Kuwait, Tareq al Banai, que, en representación del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) --constituido por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omán y los propios Qatar y Kuwait--, ha subrayado que "la plena responsabilidad del atroz ataque recae sobre los hombros de Israel".

"No toleraremos ningún ataque contra la seguridad de nuestros países ni la estabilidad de nuestra región", ha enfatizado antes de advertir de que "la seguridad nacional de los Estados del CCG es una línea roja, y actos similares se enfrentarán con acciones colectivas, de naturaleza más dura, y medidas legales y políticas como disuasión".

Por su parte, el representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha argumentado que los objetivos del ataque de su país en la capital qatarí "no son políticos, diplomáticos ni representantes legítimos".

"No hay santuario para los terroristas, ni en Gaza, ni en Teherán, ni en Doha. No hay inmunidad para los terroristas", ha aseverado antes de advertir que, "o Qatar condena a Hamás, lo expulsa y lo lleva ante la justicia, o Israel lo hará".

El cruce de declaraciones se ha producido en el marco de la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha condenado los ataques llevados a cabo por el Ejército israelí contra la capital de Qatar, si bien han evitado mencionar como responsable a Israel en un documento firmado por sus 15 Estados miembros, incluido Estados Unidos.