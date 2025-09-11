Qatar niega estar evaluando su relación con EEUU y dice que sus lazos en defensa "son más fuertes que nunca"

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Qatar ha negado este jueves que esté reevaluando sus lazos de seguridad con Estados Unidos tras el bombardeo ejecutado el martes por Israel contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Doha y ha dicho que sus relaciones en defensa con Washington "son más fuertes que nunca".

"La asociación en seguridad y defensa entre Qatar y Estados Unidos es más fuerte que nunca y sigue creciendo. Nuestros países se han apoyado mutuamente desde hace muchos años y seguirán trabajando juntos para promover la paz y la estabilidad global", ha dicho la Oficina Internacional de Medios de Qatar.

Así, ha afirmado en un comunicado en su cuenta en la red social X que "las afirmaciones de (el portal estadounidense de noticias) Axios citando una fuente anónima 'con conocimiento' de que Qatar está reevaluando su asociación de seguridad con Estados Unidos es absolutamente falsa".

"Es un intento claro y fallido de generar diferencias entre Qatar y Estados Unidos por parte de los que se benefician del caos en la región y se oponen a la paz", ha remachado la oficina, sin mencionar específicamente a quiénes se refiere con esta acusación.

El Gobierno estadounidense aseguró que avisó a las autoridades qataríes del plan israelí, un extremo desmentido por Doha.

Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que el aviso del enviado especial, Steve Witkoff, "llegó, desafortunadamente, muy tarde para parar el ataque" contra Qatar, uno de los mediadores para el conflicto en la Franja de Gaza y país que acoge la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Próximo.

El bombardeo, ejecutado contra la delegación de Hamás cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por Trump, ha sido tildado de "terrorismo de Estado" por parte del primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, quien ha criticado además con dureza a su homólogo de Israel, Benjamin Netanyahu.