Qatar pide a "redoblar los esfuerzos" para ayudar a los palestinos a "recuperarse de la devastación" en Gaza

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) - El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha reclamado este martes a la comunidad internacional que "redoble los esfuerzos" para apoyar a la población palestina a "recuperarse de la devastación" causada por la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023. "No hace falta decir que el pueblo palestino necesita todo tipo de ayuda para ser capaces de recuperarse de la devastación causada por la ocupación israelí y el sistema de apartheid en Palestina", ha dicho, antes de subrayar que "es imposible lograr desarrollo social en ninguna sociedad sin paz y estabilidad". Así, ha manifestado durante la apertura de la Segunda Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, que se celebra en Qatar, que la comunidad internacional debe "redoblar sus esfuerzos y dar apoyo al pueblo palestino para la reconstrucción y cubrir las necesidades básicas de la gente hasta que se haga justicia", según ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Yazira. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha dicho este mismo martes que cerca de 75.000 desplazados están alojados en más de un centenar de sus edificios en el enclave, "muchos de ellos dañados y superpoblados". "Los equipos de la UNRWA trabajan incansablemente para mantener los refugios seguros y dignos, entregando a diario agua, productos de higiene, recogida de basuras y apoyo higiénico", ha manifestado la organización a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. Las palabras de Al Thani han llegado un día después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, manifestara que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) está "decidido" a respetar el acuerdo alcanzado con Israel sobre la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza y resaltara el papel de los países árabes y musulmanes a la hora de acometer la reconstrucción del enclave.