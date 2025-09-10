Qatar retira los escombros tras el ataque de Israel contra líderes de Hamas en Doha

DOHA, Qatar (AP) — Qatar se despertó el miércoles mientras continuaban las labores de retirada de escombros, tras un ataque israelí del día anterior contra los líderes políticos de Hamás que se habían reunido en la capital del país petrolero para considerar una propuesta de Estados Unidos de un alto al fuego en la Franja de Gaza.

Los medios locales de Qatar se alinearon estrechamente con las declaraciones del gobierno emitidas después del ataque del martes, que mató al menos a seis personas en un vecindario de Doha que alberga embajadas extranjeras y escuelas. Qatar está gobernado por un emir que hereda el cargo y restringe severamente la libertad de expresión, al igual que otras naciones árabes del Golfo.

El ataque en el territorio de un aliado de Estados Unidos provocó una condena generalizada de varios países dentro y fuera de Oriente Medio. También marcó una escalada dramática en la región y puso en riesgo las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra y liberar a los rehenes que aún mantiene Hamás en Gaza.

Hamás dijo en un comunicado el martes que sus principales líderes sobrevivieron al ataque, pero que cinco miembros de menor rango murieron, incluido el hijo de Khalil al-Hayya —líder de Hamás para Gaza y su principal negociador—, así como tres guardaespaldas y el jefe de la oficina de Al-Hayya. Hamás, que a veces no confirma el asesinato de sus líderes hasta meses después, no ofreció pruebas inmediatas de que Al-Hayya y otras figuras de alto rango hubieran sobrevivido.

Al Jazeera, la combativa cadena de noticias satelital financiada por el gobierno de Qatar, describió el ataque como una “agresión brutal” en sus titulares.

El gobierno israelí ha prohibido a Al Jazeera operar en Israel o Cisjordania en medio de la guerra entre Israel y Hamás, aunque sus periodistas aún transmiten desde la Franja de Gaza.

La Agencia de Noticias de Qatar, administrada por el estado, señaló que el emir gobernante del país, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, mantuvo una serie de llamadas con líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El jeque Tamim condenó el ataque y, según un resumen de la llamada, dijo que Qatar responsabiliza a Israel "por sus repercusiones, a la luz de la política de agresión que adoptan y que amenaza la estabilidad de la región y obstruye los esfuerzos para desescalar y alcanzar soluciones diplomáticas sostenibles".

Qatar Airways, una importante aerolínea Este-Oeste que opera desde el enorme Aeropuerto Internacional Hamad del país, intentó asegurar a los pasajeros que sus vuelos eran seguros y no serían interrumpidos.

Qatar mantiene un importante arsenal de sistemas de defensa antiaérea, incluidos tanto las baterías Patriot de fabricación estadounidense como las de Defensa de Área de Alta Altitud Terminal, o THAAD.

Sin embargo, en un primer momento no parecía que las defensas aéreas de Qatar se activaran durante el ataque.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, dijo el martes por la noche que “el enemigo israelí utilizó armas que no fueron detectadas por el radar”.

No dio más detalles, pero la declaración sugiere que los aviones de combate israelíes podrían haber lanzado los llamados misiles de “largo alcance” a distancia para atacar el sitio sin entrar realmente en el espacio aéreo de Qatar, lo cual es posible sobre el Golfo Pérsico.

Estados Unidos ha dicho que advirtió a Qatar antes del ataque. Qatar lo disputa, y el jeque Mohammed dijo que “los estadounidenses enviaron un mensaje diez minutos después de que ocurrieran los ataques, diciendo que fueron informados de que iba a haber un ataque con misiles en el Estado de Qatar”.

Qatar también alberga el cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos con base en el Oriente Medio. El cuartel general, ubicado en la extensa Base Aérea de Al-Udeid, también cuenta con radares y sistemas de defensa operados por estadounidenses y recientemente recibió a Trump durante su gira por la región en mayo.

