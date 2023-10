El Gobierno de Qatar ha asegurado este sábado que está en contacto con las dos partes del conflicto entre Israel y Hamás para abordar la liberación de rehenes y un posible intercambio de prisioneros y ha expresado que "todavía" tienen esperanza de que los "esfuerzos" que están liderando desemboquen a una solución.

"Se están llevando a cabo conversaciones con todas las partes. Trabajamos las 24 horas del día para asegurarnos de que alcancemos un acuerdo, y esperamos tener éxito", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, en una entrevista para la CNN.

Al Ansari ha lamentado que la escalada actual, "una de las más terribles que han ocurrido en la región durante mucho tiempo", está haciendo más difícil llegar a un acuerdo. No obstante, se ha mostrado optimista ante las alusiones de Netanyahu y de Hamás a conversaciones sobre la mediación en la liberación y el acuerdo de intercambio de prisioneros.

"Estamos hablando de que salgan más rehenes, estamos hablando de un intercambio de prisioneros. Somos optimistas en cuanto a que las conversaciones se dirigen más hacia todos los rehenes civiles, pero obviamente la situación sobre el terreno es fluida y todavía no sabemos qué sucederá", ha aclarado el portavoz de Exteriores.

En este sentido, el qatarí ha reiterado que las conversaciones no han fracasado, que "siguen en marcha", aunque ha subrayado que "las mediaciones solo funcionan cuando hay períodos de calma".

Pese a no entrar en detalles, el Al Ansari ha recalcado que "la principal preocupación ahora es llevar a los rehenes a sus familias", dando prioridad a mujeres y niños, y ha agregado que "ninguna de las partes, nadie en la región puede permitirse el lujo de darse por vencido y dejar que los militares decidan lo que sucederá en el futuro".

"Nuestro objetivo principal y nuestro objetivo final es liberar a todos los rehenes y devolverlos a sus familias. Pero obviamente, cuando lo pones, cuando lo priorizas, comienzas con las mujeres y los niños, comienzas con los extranjeros y los civiles, y luego pasas al resto de los rehenes (...). Pero creo que en este momento las discusiones abarcan, ya sabes, la idea de rehenes civiles todos juntos. Y, obviamente, las prioridades se establecerán cuando se celebren debates sobre el terreno", ha matizado.

En cualquier caso, desde Qatar han sostenido que no saben qué pasará y que no saben con certeza cuántos rehenes civiles hay actualmente en Gaza, dado que los números de las distintas partes no coinciden.

Anteriormente, este sábado, el líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, ha propuesto la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza a cambio de la liberación de todos los presos palestinos encarcelados en Israel.