Qatar: similitudes en propuestas aceptadas por Hamás e Israel

“Hamás ha dado una respuesta muy positiva a una propuesta casi idéntica previamente aceptada por Israel para una tregua en la Franja de Gaza, junto con la liberación de los rehenes retenidos en territorio palestino”, declaró Majed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

El vocero no detalló los cambios realizados a la propuesta que había aceptado Israel.

Qatar, junto con Egipto y Estados Unidos, ha mediado para un alto el fuego durante los 22 meses de guerra en Gaza, pero salvo dos treguas de corta duración, las conversaciones no han logrado detener los combates.

Las esperanzas de un acuerdo se reavivaron el lunes después de que Hamás anunciara que había aceptado una nueva propuesta de alto el fuego para Gaza tras la presión de mediadores egipcios y qataríes en El Cairo.

La ronda anterior de mediación para un acuerdo en Doha fracasó en julio, cuando Israel aceptó una propuesta de tregua, pero rechazó posteriormente las enmiendas de Hamás.

“No podemos afirmar que se haya logrado un avance, pero sí creemos que es un punto positivo”, añadió Ansari. “Nos encontramos en un momento humanitario decisivo. Si no llegamos a un acuerdo ahora, nos enfrentaremos a una catástrofe humanitaria que hará palidecer a todas las anteriores”, añadió el portavoz.

Las negociaciones de los últimos meses se han centrado en definir un marco para una tregua inicial de 60 días y la liberación escalonada de los rehenes israelíes retenidos en Gaza, propuesta inicialmente por el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Ansari confirmó que la propuesta actual incluía la tregua de dos meses, así como disposiciones para permitir la entrada de ayuda humanitaria. (ANSA).