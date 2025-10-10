Qatar tendrá presencia militar en EEUU con la apertura de una instalación de entrenamiento aéreo en Idaho
MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado este viernes la construcción de una instalación militar dentro de territorio norteamericano para que entrenen los pilotos de combate de las Fuerzas Aéreas de Qatar.
"Estoy orgulloso de que hemos firmado este viernes una carta de admisión para construir una base de la Fuerza Aérea de Qatar en la base aérea de Mountain Home, en Idaho", ha declarado Hegseth ante los medios en lo que describió como "un ejemplo más de la colaboración" entre ambos países.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su enérgico respaldo a las autoridades de Qatar durante la crisis abierta cuando Israel bombardeó el mes pasado el país para matar a la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Trump no solo llegó a firmar una orden ejecutiva que declaraba "todo ataque armado contra el territorio, la soberanía o la infraestructura crítica del Estado de Qatar como una amenaza para la paz y la seguridad de Estados Unidos", sino que instó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu a que se disculpara con su homólogo qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, por el ataque, como acabó sucediendo.
Qatar también jugó un papel "sustancial" en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, como también ha recordado Hegseth este viernes. Cabe recordar también la base qatarí de Al Udeid, que alberga la mayor instalación militar estadounidense en toda la región.
La base de Idaho, ha añadido Hegseth, albergará a un contingente de F-15 y pilotos qataríes para mejorar "el entrenamiento conjunto e incrementar las capacidades letales" de las operaciones.
No existen bases militares extranjeras en Estados Unidos, pero algunos ejércitos extranjeros mantienen presencia para entrenamiento. La Fuerza Aérea de Singapur, por ejemplo, también tiene presencia en la base de Mountain Home.
