Qatar vence a Emiratos Árabes Unidos y clasifica al Mundial 2026

DOHA, 14 oct (Reuters) - Qatar derrotó el martes 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y clasificó al Mundial 2026, por lo que jugará el torneo por segunda edición consecutiva.

Los goles de cabeza de Boualem Khouki y Pedro Miguel en la segunda parte aseguraron el pase de la selección qatarí al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con esta victoria, Qatar encabeza el Grupo A con cuatro puntos, por delante de EAU, con tres, y Omán, con uno, en la cuarta ronda de la competición preliminar asiática.

Qatar participará por segunda vez en una Copa Mundial, tras debutar en ella como anfitrión en 2022. (Reporte de Michael Church en Yeda; Editado en español por Javier Leira)