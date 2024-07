Qatar y egipto dicen que el asesinato de ismail perjudica las posibilidades de tregua en gaza

DUBÁI, 31 jul (Reuters) - Qatar y Egipto, que han actuado como mediadores en las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás, sugirieron el miércoles que el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniye, podría poner en peligro los esfuerzos para garantizar una tregua en Gaza. "Los asesinatos políticos y los continuos ataques contra civiles en Gaza mientras prosiguen las conversaciones nos llevan a preguntarnos: ¿cómo puede tener éxito la mediación cuando una de las partes asesina al negociador del otro bando?", escribió en X el primer ministro qatarí, el jeque Mohamed bin Abdulrahman al-Zani. "La paz necesita socios serios y una postura global contra el desprecio por la vida humana", añadió. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto afirmó en un comunicado que la "peligrosa política de escalada israelí" de los dos últimos días había socavado los esfuerzos por mediar para poner fin a los combates en Gaza. "La coincidencia de esta escalada regional con la falta de avances en las negociaciones de alto el fuego en Gaza aumenta la complejidad de la situación e indica la ausencia de voluntad política israelí para calmarla", señala el comunicado.

"Socava los denodados esfuerzos realizados por Egipto y sus socios para detener la guerra en la Franja de Gaza y poner fin al sufrimiento humano del pueblo palestino", añadía. Qatar, Egipto y Estados Unidos han intentado en repetidas ocasiones lograr un alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás en Gaza, donde las fuerzas israelíes han matado a más de 39.000 palestinos desde que milicianos dirigidos por Hamás atacaron Israel en octubre, matando a 1.200 personas. El acuerdo definitivo para poner fin a más de nueve meses de guerra se ha visto complicado por los cambios solicitados por Israel, según informaron fuentes a Reuters, y no hubo señales de progreso en la última ronda de conversaciones celebrada el domingo en Roma. Haniye, que residía principalmente en Qatar, fue asesinado de madrugada en Irán, haciendo temer una escalada más amplia en un Oriente Próximo sacudido por la guerra de Israel en Gaza y el agravamiento del conflicto en Líbano. Qatar condenó el asesinato de Haniye en Teherán, la capital iraní, calificándolo de peligrosa escalada. Su muerte se produjo menos de 24 horas después de que Israel afirmara haber matado en Beirut a un comandante de Hezbolá al que responsabilizaba de un ataque mortal en los Altos del Golán, ocupados por Israel. Haniye no había participado directamente en las negociaciones diarias de alto el fuego en Gaza y no dirigía las conversaciones. La figura de alto rango de Hamás que ha desempeñado un papel central en las negociaciones para el alto el fuego y la liberación de rehenes es Jalil al-Haya, según había declarado anteriormente a Reuters un cargo informado sobre las conversaciones. El asesinato de Haniye se produjo también cuando el recientemente nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, se encontraba en Qatar para mantener conversaciones sobre cuestiones como la crisis de Gaza. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí, Abdelatty habló del asesinato con el jeque Mohamed. (Información de Jana Choukeir, Maha El Dahan, Andrew Mills, Nayera Abdallah y Ahmed Elimam; redactado por Aidan Lewis; editado por Peter Graff y Mark Heinrich; editado en español por Mireia Merino)

Reuters