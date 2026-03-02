QatarEnergy suspende su producción de gas natural licuado tras ataque de Irán

La empresa estatal de energía de Catar informó el lunes la suspensión de su producción de gas natural licuado tras los ataques iraníes contra instalaciones en dos de sus principales centros de procesamiento.

"Debido a ataques militares contra las instalaciones operativas de QatarEnergy en la Ciudad Industrial Ras Laffan y la Ciudad Industrial de Mesaieed, en Catar, QatarEnergy ha cesado la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados", señaló la compañía en un comunicado.

Dos drones iraníes atacaron una central eléctrica y un complejo terrestre de tratamiento de gas, según el ministerio de Defensa.

El precio del gas europeo, que ya registraba una fuerte subida el lunes por la mañana, aumentó más de 50% luego del anuncio de la suspensión de la producción de GNL.

A las 12:55 GMT, el contrato a término del TTF neerlandés, considerado como la referencia europea, registraba un alza de más de 48%, a 47,32 euros el megavatio-hora, tras alcanzar su más alto nivel desde febrero de 2025, a 47,70 euros por megavatio-hora (+52,38%).

Este valor queda aún muy lejos de los niveles alcanzados en 2022, a inicios de la guerra en Ucrania, cuando superó los 300 euros.

Irán realiza por tercer día consecutivo bombardeos contra los países del Golfo que albergan bases estadounidenses, en respuesta al ataque lanzado el sábado por Israel y Estados Unidos.

Según el ministerio catarí de Defensa, un dron iraní atacó una instalación energética en Ras Laffan, 80 km al norte de la capital en la costa norte, principal sitio de producción de gas natural licuado del país.

Otro dron atacó un depósito de agua de una central eléctrica en Mesaied, también una base clave para la producción de gas natural, a 40 km al sur de Doha.

Esos ataques no causaron víctimas, según las autoridades.

Catar es uno de los principales productores mundiales de gas natural licuado, junto a Estados Unidos, Australia y Rusia.

Comparte con Irán el más grande depósito de gas natural del mundo.

QatarEnergy considera que la parte del depósito perteneciente al Estado Golfo, el North Field, contiene alrededor del 10% de las reservas conocidas de gas natural del planeta.

En los últimos años, Catar logró una serie de contratos de suministro de GNL a largo plazo con el francés Total, el británico Shell, el indio Petronet, el chino Sinopec y el italiano Eni, entre otros.