QB de Giants Jaxson Dart minimiza lesión de isquiotibiales y dice que jugará ante Eagles

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Jaxson Dart ha estado jugando con una lesión en el tendón de la corva desde que hizo y ganó su primera titularidad en la NFL a finales del mes pasado. No planea dejar que eso lo mantenga fuera del campo.

El quarterback novato desestimó cualquier preocupación sobre el dolor en el tendón de la corva el martes e insistió en que jugará para los Giants de Nueva York el jueves por la noche cuando reciban al campeón vigente del Super Bowl, Filadelfia.

"Nunca hubo duda", afirmó Dart. "Me siento bien. Estoy emocionado."

Después de ser listado como limitado en el informe de práctica el lunes, se estimó que Dart estaría completamente listo el martes.

Dart se perdió el juego del 28 de septiembre contra los Chargers de Los Ángeles mientras era evaluado por una conmoción cerebral, pero jugó todo el partido el pasado fin de semana en Nueva Orleans.

Cuando se le preguntó si esta era la misma lesión o algo nuevo para Dart, Daboll solo dijo: "Él estará bien."

Dart lanzó dos intercepciones y perdió un balón en una derrota llena de pérdidas de balón ante los Saints el domingo, lo que dejó a los Giants con un récord de 1-4. El jugador de 22 años asumió la responsabilidad por la derrota y se está preparando para aún más nuevas estrategias de los Eagles.

"Cada semana, habrá algo nuevo que no has visto antes", expresó Dart. "Solo tienes que poder volver a la línea lateral y ser capaz de ajustarte. Al igual que nosotros, ellos tienen muy buenos jugadores y muy buenos entrenadores. Puede que te sorprendan en una jugada, y tienes que ser capaz de hacer los ajustes."

Un ajuste es que Dart y su compañero novato Beaux Collins se acostumbren el uno al otro después de que una falta de comunicación llevara a una de las intercepciones contra Nueva Orleans. Collins tiene un papel más importante después de que el receptor número uno Malik Nabers se perdiera la temporada con un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, y podría ser aún más sustancial si el veterano Darius Slayton queda fuera por su lesión en el tendón de la corva.

"Hay mucha comunicación, obviamente: estar en la misma página en cuanto a los conceptos de ruta que tenemos y hablar sobre las coberturas, también", comentó Collins. "Es mucho trabajo el que se invierte en ello."

___

