QB de Ravens, Lamar Jackson, ausente en parte del entrenamiento abierto a la prensa

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, estuvo ausente en la parte del entrenamiento abierta a los periodistas, marcando la segunda semana consecutiva en la que faltó a la sesión del miércoles.

Jackson, quien ya se perdió tres juegos esta temporada debido a una lesión en el tendón de la corva, fue listado con un problema de rodilla la semana pasada, pero aún así pudo jugar en la victoria de Baltimore 23-16 sobre Cleveland el domingo. Lanzó para 193 yardas y fue capturado cinco veces, además de tener dos pases desviados que fueron interceptados.

Jackson corrió 10 yardas en cuatro intentos en ese juego.

Los Ravens reciben a los Jets de Nueva York este fin de semana.

