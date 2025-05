QC Labs celebra 60 años de excelencia en ensayos no destructivos

HOLLYWOOD, Florida--(BUSINESS WIRE)--may. 14, 2025--

Q.C. Laboratories, Inc. (“QC Labs”), laboratorio líder de ensayos no destructivos digitales, celebra 60 años de servicio esta semana. Fundado por Don Marshall y Dean Stickler en 1965 como uno de los primeros laboratorios de ensayos no destructivos en el sur de la Florida, QC Labs ha mantenido durante mucho tiempo una reputación por la excelencia en el servicio, la fiabilidad y el valor. Desde su adquisición por Sintavia, LLC en 2019, QC Labs ha atravesado una actualización y transformación importantes hasta convertirse en uno de los proveedores de destacados servicios de ensayos no destructivos (“END”) digitales de la región. En la actualidad, la empresa ofrece métodos tradicionales y avanzados de ensayos no destructivos, incluidos métodos fílmicos y digitales de radiografía industrial y servicios de tomografía computada a sus clientes, junto con ofertas de END adicionales, tales como inspección penetrante fluorescente, ensayos por corrientes de Foucault y ensayos de ultrasonido.

“En los últimos 60 años, si bien la tecnología cambió, el ADN de QC Labs no”, señaló Pasquale Trovato, director general de QC Labs. “Desde el primer momento, QC Labs se ha destacado por su extraordinario servicio al cliente al usar tecnologías de inspección de vanguardia en una serie de industrias, y eso no ha cambiado a medida que hemos ido creciendo. ¡Me emociona ver qué vendrá en los próximos 60 años!”

Acerca de Q.C. Laboratories, Inc. Con sede en Hollywood, Florida, QC Labs es un laboratorio de END digitales que se creó en el estado de Florida en 1965. La experiencia de la empresa radica en brindar todas las disciplinas de servicios de END para materiales aeroespaciales, de defensa y espaciales, así como también una amplia gama de industrias. En especial, QC Labs ha desarrollado experiencia en la inspección digital de piezas fabricadas de manera adicional. Para obtener más información, visite http://www.qclabs.net.

