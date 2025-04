QpiAI anuncia el inicio de la era cuántica en la India con una computadora cuántica de 25 cúbits

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--abr. 16, 2025--

QpiAI, líder en computación cuántica e inteligencia artificial generativa, ha anunciado el lanzamiento de su primera computadora cuántica, denominada QpiAIIndusQuantum Computer.

QpiAI Gen-1 25 qubit Quantum computer Indus, picture from QpiAI Bangalore centre with CEO Dr Nagendra Nagaraja (Left) and VP of Quantum hardware Dr Manjunath R V (Right).

El Dr. Nagendra Nagaraja, director ejecutivo y fundador de QpiAI, declaró: «Estamos entusiasmados con nuestra hoja de ruta para comercializar computadoras cuánticas, aprovechando la integración de cúbits a gran escala y cúbits lógicos. Los tiempos T1 y T2 de nuestra actual computadora cuántica Indus de 25 cúbits son de 30 μs y 25 μs, respectivamente, caracterizados por nuestro clúster de electrónica de control cuántico de desarrollo propio, y se espera que aumenten pronto a 100 μs. Además, con nuestra arquitectura de cúbits patentada, esperamos alcanzar un tiempo T1 de 1 ms a principios de 2026. Con una fidelidad de puerta de un solo cúbit del 99,7% y una fidelidad de puerta de dos cúbits del 96%, compatible con todos los conjuntos de puertas nativas, nuestro sistema está interconectado con los SDK de software cuántico QpiAI para el desarrollo de aplicaciones. Pronto pasaremos a las computadoras cuánticas de 64 cúbits. Nos asociaremos con otros proveedores de componentes, grandes empresas farmacéuticas y químicas, operadores de centros de datos e hiperescaladores para comercializar la computación cuántica. Nuestra propiedad intelectual clave reside en utilizar un sistema agéntico basado en IA para fabricar cúbits y ajustarlos con precisión para obtener la fidelidad, la corrección de errores y los niveles de ruido deseados, donde el sistema agéntico de IA de nuestro centro de datos trabaja en bucle cerrado con la computadora cuántica».

El Departamento de Ciencia y Tecnología (DST, por sus siglas en inglés), que también es accionista de QpiAI a través de la NQM (National Quantum Mission), anunció la computadora cuántica QpiAI Indus Quantum en un post de LinkedIn

Integración vertical completa de cuántica e IA de QpiAI

QpiAI ha desarrollado una tecnología de computación cuántica completa que integra verticalmente sistemas de IA y computación cuántica que combinan IA, computadoras cuánticas, algoritmos, software y aplicaciones. El sistema Gen-1 QpiAI está construido con una eficiente integración Quantum-HPC con un centro de datos HPC colocado para una computación de alto rendimiento y baja latencia. La pila de aplicaciones cuánticas de QpiAI combina la compilación cuántica impulsada por IA con arquitecturas específicas de aplicaciones para maximizar el rendimiento híbrido cuántico-clásico. Las plataformas y productos de software de QpiAI Quantum, que incluyen QpiAI-Logistics, QpiAI-Opt, QpiAI-ML, QpiAI-Pharma y QpiAI-Matter, están dirigidos a aplicaciones cuánticas básicas en logística, finanzas, descubrimiento de materiales e industrias farmacéuticas.

Tecnología cuántica QPU de QpiAI

Las computadoras cuánticas de QpiAI utilizan cúbits superconductores y una hoja de ruta para experimentar con cúbits de espín basados en CMOS en futuros modelos. La actual generación de cúbits se basa en diversas arquitecturas de diseño de cúbits superconductores. Los cúbits QpiAI NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum) y los cúbits QpiAI FTQC (Fault-tolerant Quantum Computing) se basan en la arquitectura de cúbits propiedad de QpiAI denominada QpiAI Qubits. Los cúbits Transmon se estabilizan y corrigen de errores basándose en los códigos de superficie con varias distancias. Para una mayor confiabilidad en la computación tolerante a fallos, los cúbits QpiAI FTQC se corrigen de errores utilizando códigos Q-LDPC con nuevas arquitecturas inventadas por QpiAI para garantizar un alto rendimiento y bajas tasas de error.

En la actualidad, la computación cuántica se enfrenta a retos de escalabilidad y confiabilidad limitados debido a errores de decoherencia, ruido e imprecisiones en las puertas, lo que afecta a su preparación para aplicaciones industriales. Para hacer frente a estos problemas, QpiAI está avanzando en la mitigación de errores en dispositivos NISQ con esquemas de código de superficie incorporados, e implementando códigos Q-LDPC dentro de nuestra hoja de ruta tolerante a fallos. Tenemos un objetivo, que es crear sistemas cuánticos escalables y confiables, capaces de soportar aplicaciones complejas y de gran impacto.

Tecnología de IA

QpiAI ha creado sistemas avanzados de IA generativa e IA agéntica de nueva generación que pueden navegar de forma autónoma por escenarios complejos y construir inteligencia emergente a través del modelado basado en agentes. Nuestra pila optimizada de datos a inteligencia y nuestra infraestructura de alto rendimiento permiten el modelado y la automatización a escalas sin precedentes, al tiempo que garantizan una transición fluida al modelado basado en la cuántica en el futuro con la combinación óptima de bits, cúbits y neuronas.

Acerca de QpiAI

QpiAI ( https://www.qpiai.tech ) es una empresa emergente de alta tecnología con sede en Bangalore pionera en la convergencia de la Inteligencia Artificial y la Computación Cuántica para resolver algunos de los retos industriales y científicos más complejos del mundo. La pila verticalmente integrada de QpiAI permite innovar perfectamente en hardware, software y aplicaciones. La cartera incluye QpiAI-Explorer, una plataforma educativa; QpiAI-Quantum, que ofrece SDK, compiladores y simuladores para el desarrollo cuántico; QpiAI-Opt, un potente motor de optimización para casos de uso científico e industrial; QpiAI-Logistics, para la planificación de rutas y la optimización de la cadena de suministro; QpiAI-Pharma, diseñado para el descubrimiento de fármacos y el modelado de proteínas-ligandos; QpiAI-Pro, una suite de desarrollo de IA generativa; y QpiAI Agent-Hive, que permite flujos de trabajo inteligentes de IA agéntica.

Correo electrónico de contacto: info@qpiai.tech

