QPS amplía su oferta de productos con sólidos modelos de enfermedades farmacológicos, entre ellas esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, colitis ulcerosa, cicatrización de heridas y psoriasis

QPS, organización de investigación por contrato (OIC) líder global que se especializa en servicios de desarrollo de fármacos preclínicos y clínicos, tiene el agrado de anunciar la ampliación de su cartera de organización de investigación por contrato para incluir modelos altamente relevantes y sofisticados para esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (EADM), colitis ulcerosa (CU), cicatrización de heridas y psoriasis. Estos nuevos modelos de enfermedades permiten que la comunidad biomédica cuente con herramientas avanzadas para evaluar potenciales candidatos terapéuticos en estudios preclínicos, lo que allana el camino para nuevos avances de tratamiento.

En un contexto donde el panorama de la investigación médica está en permanente evolución, la introducción de estos modelos sólidos y de última generación destaca el compromiso de QPS por impulsar el descubrimiento de fármacos y mejorar la eficiencia de las pruebas clínicas. Los modelos para EADM, CU, cicatrización de heridas y psoriasis fueron desarrollados y validados meticulosamente para imitar directamente las enfermedades humanas, lo que ofrece información incomparable sobre los mecanismos subyacentes de estas condiciones y los efectos de los nuevos tratamientos.

“QPS ofrece a sus socios los modelos de enfermedades de farmacología más avanzados y confiables para asistir en cada etapa del desarrollo de fármacos. La incorporación de estos nuevos modelos para EADM, CU, cicatrización de heridas y psoriasis refleja nuestro compromiso permanente por abordar las necesidades médicas no satisfechas y permitir que los investigadores tengan las herramientas que necesitan para acelerar el descubrimiento de terapias que pueden cambiar vidas”, indicó el doctor Mei-Ling Hou, doctor en filosofía y responsable de farmacología de QPS.

Esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (EADM)

La EADM, una enfermedad hepática progresiva vinculada al síndrome metabólico, sigue siendo un área de interés crítica en la industria farmacéutica debido a su creciente prevalencia y falta de terapias aprobadas. Los nuevos modelos de EADM de QPS permitirán que los investigadores evalúen la eficacia de candidatos a fármacos dirigidos a inflamación, alteraciones metabólicas y fibrosis hepática, lo que acelerará la obtención de terapias relevantes.

Colitis ulcerosa (CU)

La CU es una enfermedad inflamatoria crónica con importantes necesidades médicas no satisfechas. Con los nuevos modelos de CU de QPS, los investigadores podrán explorar enfoques terapéuticos innovadores para reducir la inflamación, reparar tejido intestinal y mejorar la calidad de vida de los pacientes, mientras siguen investigando formas de combatir la enfermedad de manera más efectiva.

Cicatrización de heridas

Las heridas crónicas como úlceras diabéticas, llagas por presión y úlceras venosas afectan a millones de personas en todo el mundo. Estas heridas suelen ser difíciles de cicatrizar y pueden producir complicaciones graves como infecciones, amputaciones o incluso la muerte. Las heridas crónicas son una gran carga para los sistemas de salud, tanto económicamente como en términos de calidad de vida de los pacientes. Los modelos de cicatrización de heridas bien establecidos de QPS permiten probar fármacos y dispositivos nuevos que pueden producir soluciones más efectivas para este desafío no resuelto.

Psoriasis

La psoriasis, un trastorno autoinmune caracterizado por la rápida renovación de las células de la piel, presenta un desafío complejo para el desarrollo de fármacos. Los modelos de psoriasis recientemente introducidos de QPS son una herramienta avanzada para probar potenciales tratamientos dirigidos a modular las respuesta del sistema inmune y enfrentar tanto los síntomas cutáneos como los aspectos sistémicos de la enfermedad.

“Los estudios farmacológicos son un componente crítico en el plan de desarrollo de fármacos, ya que ayudan a garantizar que los nuevos fármacos tengan la seguridad suficiente para avanzar en las primeras pruebas de investigación clínica en humanos”, explicó el doctor Chen, subdirector general y responsable del centro de toxicología y ciencias preclínicas de QPS Taiwán.

Estos modelos de enfermedades farmacológicos ampliados ya están disponibles para su uso en estudios preclínicos, para que las firmas farmacéuticas y de biotecnología puedan impulsar sus investigaciones con mayor precisión. Al incorporar estos modelos a su cartera de desarrollo de fármacos, las organizaciones pueden evaluar mejor sus candidatos terapéuticos y tomar decisiones más informadas.

ACERCA DE QPS HOLDINGS, LLC

QPS es una organización de investigación por contrato (OIC) global para todo servicio que cumple con las normativas GLP/GCP y ofrece servicios de descubrimiento, bioanálisis y desarrollo de fármacos preclínicos y clínicos al más alto nivel. Desde 1995, QPS ha pasado de ser un pequeño laboratorio de bioanálisis a una OIC para todo servicio con más de 1100 empleados en los Estados Unidos, Europa y Asia. En la actualidad, QPS ofrece servicios de I+D farmacéuticos ampliados por contrato, con especialización en servicios de farmacología, metabolismo y farmacocinética de fármacos, toxicología, bioanálisis, medicina traslacional, leukopaks y productos de terapia celular, pruebas clínicas e investigaciones clínicas. QPS es una empresa líder galardonada que se dedica a bioanálisis y pruebas clínicas y es reconocida por sus estándares de calidad probados, conocimientos técnicos, un enfoque flexible hacia la investigación, la satisfacción de sus clientes y laboratorios e instalaciones llave en mano. A través de mejoras continuas en capacidades y recursos, QPS se enorgullece de su compromiso de ofrecer una calidad superior, un desempeño de calidad y un servicio de confianza a sus valiosos clientes. Para más información, visite www.qps.com o envíe un mensaje a info@qps.com.

