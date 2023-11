NEWARK, Del.--(BUSINESS WIRE)--nov. 30, 2023--

QPS Holdings, LLC (QPS), una de las principales Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) para el desarrollo de medicamentos, anuncia hoy un acuerdo para vender su unidad de negocio de Neurofarmacología (QPS Neuropharmacology) a Scantox, una CRO nórdica líder en preclínica y acreditada por las BPL. QPS Neuropharmacology, con sede en Grambach (Austria) y centrada en el descubrimiento de medicamentos, está especializada en enfermedades neurodegenerativas, enfermedades poco frecuentes y trastornos mentales.

Fundada en 1999, qps neuropharmacology se ha forjado una sólida reputación mundial por la alta calidad de sus servicios, profundamente arraigados en la ciencia, y cuenta con un indiscutible historial de servicio a una leal y amplia base de clientes en todo el mundo. esta larga historia de desarrollo de experiencia en estudios preclínicos de neurofarmacología ha contribuido a un fuerte crecimiento año tras año y ha posicionado a la organización como un objetivo de adquisición deseable. qps neuropharmacology tiene su sede en unas modernas instalaciones de 2700 m 2 situadas en grambach (austria) y cuenta con más de 80 empleados. con la disponibilidad in situ de modelos in vitro e in vivo transgénicos y no transgénicos validados, qps neuropharmacology aborda múltiples dianas dentro de la creciente área del snc y representa un socio único para las empresas biotecnológicas y farmacéuticas en su proceso de desarrollo de medicamentos.

Una vez finalizada la venta, QPS conservará la división clínica europea, incluidas las capacidades de servicio en Austria, la República Checa y Croacia, donde QPS tiene un largo historial de realización de ensayos clínicos de fase tardía en enfermedades neurodegenerativas, oncología y diversas enfermedades poco frecuentes. Esta capacidad clínica de fase tardía permanecerá totalmente integrada con la organización de servicios operativos clínicos globales de QPS, brindando servicios globales completos de CRO a clientes farmacéuticos y biotecnológicos de todo el mundo.

“La venta de QPS Neuropharmacology es una transición natural en el desarrollo de QPS como una CRO global de servicio completo centrada en servicios preclínicos, de bioanálisis y operativos de investigación clínica. Creemos que la unidad de neurofarmacología se verá reforzada y seguirá creciendo como parte de la organización Scantox" manifiesta Ben Chien, presidente y CEO de QPS Holdings, LLC.

Manuela Prokesch, directora de QPS Neuropharmacology, prosigue: “Esta es una oportunidad única para aportar nuestra profunda experiencia en Neurofarmacología para unirnos a un líder del mercado preclínico, conocido por su alta calidad y enfoque centrado en el cliente. Estamos deseando seguir ofreciendo a nuestros clientes las soluciones de alta calidad que nos caracterizan, al tiempo que aprovechamos las sinergias que podemos generar en toda la organización de Scantox".

QPS Neuropharmacology seguirá brindando servicios a sus valiosos clientes como parte de la organización Scantox. La empresa combinada contará con más de 300 empleados en seis centros que ofrecerán servicios de optimización, investigación neurofarmacológica, toxicología reglamentaria y CMC/analítica.

Asesores

Perella Weinberg Partners actúa como asesor financiero de QPS Holdings, KPMG como asesor fiscal y Ropes & Gray junto con Wolf Theiss como asesores jurídicos. Lincoln International actúa como asesor financiero de Scantox, EY como asesor financiero y fiscal, L.E.K. Consulting como asesor comercial y Accura junto con DORDA como asesores jurídicos.

Acerca de QPS Holdings, LLC:

QPS es una organización de investigación por contrato (CRO) que cumple las BPL/BPC y ofrece servicios de la más alta calidad para el descubrimiento, el desarrollo preclínico y clínico de medicamentos. Desde 1995, ha pasado rápidamente de ser una pequeña empresa de bioanálisis a una CRO de servicio completo con más de 1200 empleados en Estados Unidos, Europa, India y Asia. En la actualidad, ofrece servicios farmacéuticos ampliados de I+D por contrato, con especial experiencia en neurofarmacología, DMPK, toxicología, bioanálisis, medicina traslacional y desarrollo clínico. Gracias a la mejora continua de sus capacidades y recursos, QPS se mantiene firme en su compromiso de ofrecer a sus valiosos clientes una calidad superior, un rendimiento cualificado y un servicio de confianza. Para obtener más información, visite www.qps.com o por correo electrónico a info@qps.com.

Acerca de Scantox:

Scantox es la principal CRO preclínica nórdica con acreditación BPL, centrada en farmacología y toxicología reglamentaria, con sede en Dinamarca y tres filiales en Suecia y una en Dinamarca. Basada en décadas de experiencia, la empresa es un socio de confianza para servicios de desarrollo de productos dentro de las industrias farmacéutica, biotecnológica y de dispositivos médicos, con una experiencia mundialmente conocida dentro de los minipigs de Göttingen. Los servicios de la empresa permiten a los clientes avanzar en el desarrollo de sus medicamentos o dispositivos basándose en datos sólidos con los más altos estándares técnicos y científicos. Fundada en 1977, Scantox es propiedad de Impilo, una empresa nórdica líder en inversiones sanitarias.

