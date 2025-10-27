Qualcomm eleva apuesta a centros de datos con lanzamiento de nuevos chips de IA el año que viene

27 oct (Reuters) - Qualcomm presentó el lunes dos chips de inteligencia artificial para centros de datos, con disponibilidad comercial a partir del año que viene, en su afán por diversificar su oferta para teléfonos inteligentes y expandirse en el mercado de rápido crecimiento de las infraestructuras de IA.

Los nuevos chips, bautizados AI200 y AI250, están diseñados para mejorar la capacidad de memoria y ejecutar aplicaciones de IA, o inferencia, y estarán disponibles en 2026 y 2027, respectivamente.

La inversión mundial en chips de IA se ha disparado a medida que los proveedores de la nube, los fabricantes de chips y las empresas se apresuran a construir infraestructuras capaces de soportar modelos de lenguaje complejos y de gran tamaño, chatbots y otras herramientas de IA generativa.

Los chips Nvidia, sin embargo, apuntalan gran parte del auge actual de la IA.

Qualcomm, para reforzar su cartera de IA, acordó en junio la compra de Alphawave, que diseña tecnología de semiconductores para centros de datos, por unos US$2400 millones.

En mayo, Qualcomm también dijo que fabricaría unidades centrales de procesamiento para centros de datos personalizados que usarán tecnología de Nvidia para conectarse a los chips de inteligencia artificial de la empresa.

Qualcomm dijo que los nuevos chips son compatibles con marcos y herramientas comunes de IA, con soporte de software avanzado, y añadió que reducirán el costo total de propiedad para las empresas.

La empresa de San Diego también presentó tarjetas aceleradoras y bastidores basados en los nuevos chips.

A principios de este mes, su par Intel anunció un nuevo chip de inteligencia artificial llamado Crescent Island para el centro de datos que tiene previsto lanzar el año que viene. (Reporte de Harshita Mary Varghese en Bengaluru. Editado en español por Ricardo Figueroa)