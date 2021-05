Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 para portátiles y Chromebooks extiende la batería hasta 19 horas de uso continuo

Qualcomm ha anunciado sus nuevos procesadores diseñados para ordenadores portátiles Windows de gama de entrada y Chromebooks, Snapdragon 7c Gen 2, que mejora su rendimiento y extiende la autonomía de la batería para soportar varios días de trabajo.

El fabricante tecnológico quiere que su nuevo Snapdragon 7c Gen 2 establezca un "nuevo estándar" para los equipos de gama de entrada enfocados al consumidor, ya tengan fines profesionales o educativos.

Esta plataforma computacional introduce soporte para 'Always on, always connected', es decir, que con solo pulsar un botón del ordenador portátil podrán iniciarlo rápidamente, sin tener que esperar a que las notificaciones o las aplicaciones se pongan en marcha. También permite el cambio de las redes WiFi a la conectividad móvil de forma fluida.

Se trata de una función que no perjudica el consumo de batería, según han indicado desde Qualcomm en un comunicado. Su tecnología de eficiencia energética lo mantiene en modo reposo durante semanas, y en general, ofrece hasta 19 horas de uso continuo.

Este procesador para portátiles mejora el rendimiento, incrementando la velocidad del sistema en un 10 por ciento. También acelera las funciones basadas en inteligencia artificial (por ejemplo, de seguridad o de reconocimiento de la voz) con la quinta generación de AI Engine.

A nivel de audio, ofrece sonido envolvente virtual y cancelación de echo y supresión de ruido. También permite soportar retransmisiones en calidad 4K HDR con una cámara de hasta 32 megapíxeles. Incluye, además, protección desde el chip hasta la nube.

La compañía ha informado de que los primeros equipos en integrar el procesador Snapdragon 7c Gen 2 llegarán al mercado este verano. Lenovo también ha confirmado que a finales de año lanzará dispositivos con esta plataforma.

Desarrollo para windows 10 basado en arm

Acompañando al nuevo chip, Qualcomm ha presentado también el nuevo kit de desarrollo de 'software' Qualcomm Snapdragon Developer Kit, destinado para los creadores de 'software' para Windows 10 en su versión para procesadores basados en ARM, como los de la compañía estadounidense.

Este paquete de herramientas, desarrollado junto a Microsoft, permite que los desarrolladores ahorren costes al validar y probar la compatibilidad de sus programas con los ordenadores con chips basados en ARM.

Esta novedad se suma a otras añadidas recientemente como la optimización de apps de Microsoft como Edge, Teams y Visual Studio Code a los ordenadores con chips de Qualcomm, y a la que en el futuro se añadirá también la app de videconferencias Zoom, que tendrá soporte nativo.

Europa Press