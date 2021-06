Quanergy Anuncia una Nueva Colaboración Estratégica con Sensata Technologies

SUNNYVALE, California--(BUSINESS WIRE)--jun. 29, 2021--

Quanergy, proveedor líder de sensores LiDAR en estado sólido basados en arreglos en fase ópticos (Optical Phased Arrays, OPA), y Sensata Technologies (NYSE: ST), empresa líder en tecnología industrial y proveedora de soluciones con sensores que crean revelaciones para los clientes, anunciaron hoy una nueva colaboración estratégica para centrarse en ayudar a Quanergy a lanzar al mercado tecnologías accesibles e inteligentes de LiDAR y percepción en 3D. La colaboración incluirá revelaciones sobre capacidad de fabricación, reducción de costos, abastecimiento y estrategias de comercialización para Quanergy por parte de Sensata.

“Sensata Technologies es un líder mundial indiscutible en tecnología de detección y tiene una rica y larga trayectoria de innovación”, indicó el Dr. Kevin J. Kennedy, presidente de la Junta Directiva y director ejecutivo de Quanergy. “La automatización de procesos en transporte y otras verticales de la industria presenta dificultades complejas de ingeniería y fabricación que requieren soluciones inteligentes con sensores. Quanergy está entusiasmada por colaborar con Sensata para capitalizar su conocimiento experto único en ingeniería y fabricación”.

En relación con la nueva colaboración, Sensata también se ha comprometido a invertir en la colocación privada de acciones (Private Investment in Public Equity, “PIPE”) como parte de la combinación de negocios propuesta por Quanergy, anunciada el 22 de junio de 2021, con CITIC Capital Acquisition Corp. (NYSE: CCAC), empresa de adquisición de fines especiales.

Acerca de Quanergy

La misión de Quanergy Systems es crear soluciones inteligentes, poderosas y accesibles de LiDAR para la industria automotriz e internet de las cosas (Internet of Things, IoT), con el fin de mejorar las experiencias y la seguridad de las personas. Quanergy ha desarrollado el único sensor LiDAR CMOS verdaderamente 100 % en estado sólido basado en tecnología de arreglos en fase ópticos (Optical Phased Array, OPA) para permitir la fabricación en serie de soluciones LiDAR 3D de bajo costo y sumamente confiables. Con las soluciones inteligentes de LiDAR de Quanergy, las empresas ahora pueden utilizar revelaciones de avanzada en 3D para transformar sus operaciones en una diversidad de industrias, como automatización industrial, seguridad física, ciudades inteligentes, espacios inteligentes y mucho más. Más de 350 clientes implementan las soluciones de Quanergy en todo el mundo. Para obtener más información, visítenos en www.quanergy.com.

