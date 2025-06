Quartararo logra la pole en el Gran Premio de MotoGP de Países Bajos

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) logró este sábado la pole position del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, al término de la sesión de clasificación en el circuito de Assen.

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati) y el español Álex Márquez (Ducati-Gresini) completan la primera línea, mientras que el líder del campeonato Marc Márquez (Ducati) saldrá cuarto, desde la segunda línea.

Luego de tres abandonos consecutivos, Quartararo se ha sentido cómodo en la "catedral" del motociclismo, logrando ya el mejor tiempo el viernes, en los entrenamientos libres.

Su primera posición en la parrilla lo sitúa como uno de los candidatos a la victoria en la carrera esprint, que se disputará este sábado (13:00 GMT).

"No diría que soy favorito pero probablemente sea candidato al Top-3. Me siento bien, la moto funciona bien", declaró el campeón del mundo de 2021, que se había quejado en las últimas semanas del comportamiento de su Yamaha.

Sobre un circuito que requiere un pilotaje "fluido y preciso", el francés parece haber encontrado la configuración correcta, con la que ha logrado la vigésima pole de su carrera y la cuarta de la temporada.

Por su parte Marc Márquez pareció atravesar dificultades el día después de una jornada marcada por dos caídas, que le dejaron varios moratones y por las que recibió incluso un punto de sutura en la barbilla.

"Dos caídas en las que he patinado suave, pero el problema es cuando he llegado a la grava. Aquí, en este circuito, no es grava, son piedras, que me han provocado el golpe en la cara, en el dedo...", lamentó el viernes al difusor español DAZN el piloto catalán.

Esta será solamente la segunda ocasión de la temporada en la que el mayor de los hermanos Márquez no partirá desde la primera línea, situación que espera aprovechar su compañero de equipo Bagnaia para recortar puntos.

De momento, Marc Márquez domina el campeonato, con 40 puntos de ventaja sobre su hermano pequeño Álex y con 110 sobre "Pecco" Bagnaia.

