LA NACION

Quarterback de Giants Jaxson Dart sigue en protocolo de conmociones y no jugará en Detroit

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Quarterback de Giants Jaxson Dart sigue en protocolo de conmociones y no jugará en Detroit
Quarterback de Giants Jaxson Dart sigue en protocolo de conmociones y no jugará en DetroitNam Y. Huh - AP

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El quarterback novato de los Giants de Nueva York, Jaxson Dart, se perderá un segundo juego consecutivo debido a una conmoción cerebral.

El entrenador interino Mike Kafka afirmó el viernes que Dart sigue en el protocolo de conmociones de la NFL y no jugará el domingo en Detroit. El veterano Jameis Winston está listo para comenzar nuevamente en ausencia de Dart, con Russell Wilson como suplente.

Dart fue retirado del juego de los Giants contra los Bears el nueve de noviembre después de recibir un golpe en la cabeza. No jugó el fin de semana pasado cuando Nueva York recibió a Green Bay.

El equipo esperaba que Dart progresara lo suficientemente rápido como para ser autorizado a enfrentar a los Lions. El joven de 22 años participó de manera limitada en las prácticas del miércoles y jueves y habría necesitado participar completamente el viernes para poder jugar.

Winston completó 19 de 29 pases para 201 yardas, con un touchdown por carrera y una intercepción en la derrota 27-20 ante los Packers, lo que dejó a Nueva York con un récord de 2-9 esta temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

LA NACION
Más leídas
  1. Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal
    1

    Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal

  2. Frana, tras la eliminación argentina en la Copa Davis: la reacción de los jugadores y la mirada hacia el futuro
    2

    Javier Frana tras la eliminación argentina en la Copa Davis: “Tengo el corazón roto, pero el alma en paz”

  3. Fue a hacerse un implante dental a una clínica en Belgrano y murió durante la cirugía
    3

    Fue a hacerse un implante dental a una clínica de Belgrano y murió durante la cirugía

  4. Un posible “caballo de Troya” se esconde tras la algarabía de Milei
    4

    Un posible “caballo de Troya” se esconde tras la algarabía de Milei

Cargando banners ...