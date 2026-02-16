Qube toca máximos tras la oferta de compra de Macquarie por US$8.300 millones

Por Scott Murdoch y Sameer Manekar

16 feb (Reuters) -

Las acciones de la australiana Qube Holdings alcanzó un máximo histórico el lunes tras aceptar una oferta de compra por valor de 11.700 millones de dólares australianos (8.260 millones de dólares estadounidenses) por parte de un consorcio liderado por Macquarie Asset Management (MAM) para excluir de bolsa la empresa de logística.

Las acciones de Qube subieron hasta un 4,1% en las primeras operaciones, alcanzando un máximo histórico de 5,05 dólares australianos. Las acciones se mantuvieron por debajo de la oferta del consorcio de 5,20 dólares australianos por acción.

El acuerdo es el resultado de meses de negociaciones después de que un consorcio liderado por MAM hiciera una oferta no vinculante en noviembre por Qube, que otorgaba a la empresa un valor empresarial de 11.600 millones de dólares australianos. Qube es propietaria de puertos, terminales intermodales e instalaciones de manipulación de mercancías a granel en toda Australia.

El consejo de administración de Qube recomendó a sus inversores que votaran a favor del acuerdo en una junta de accionistas que se celebrará este año. La transacción requiere la aprobación de las autoridades australianas de competencia y de inversión extranjera.

"Qube es un fiel reflejo de la economía australiana. Si pensamos en lo que impulsa la economía australiana, gran parte del volumen es similar al de Qube", dijo Ani Satchcroft, codirectora de infraestructura para Asia-Pacífico de MAM. "Son las importaciones, como contenedores y vehículos, y luego la demanda de exportación de recursos y productos agrícolas, lo que para nosotros supuso un gran atractivo macroeconómico de Qube."

El fondo de pensiones australiano UniSuper, el mayor inversor de Qube con una participación del 15,1%, y Pontegadea, la de la familia Ortega, conocida por controlar la empresa textil global Inditex, se unieron al consorcio Macquarie. La cadena de moda rápida Zara es una filial de Inditex.

UniSuper comenzó a aumentar su participación comprando acciones de Qube en el mercado abierto después de que se diera a conocer la oferta de Macquarie en noviembre.

"Habrá más transacciones de ", dijo John Pearce, director de inversiones de UniSuper, a Reuters. "Existe la sensación de que, en un vehículo no cotizado, hay más oportunidades de tomar decisiones de inversión a más largo plazo."

En virtud de un acuerdo de implementación del plan, la empresa con sede en Sídney puede pagar dividendos de hasta un máximo de 40 centavos australianos, lo que supondrá una reducción del precio de la oferta, según informaron tanto Qube como MAM.

(1 dólar = 1,4172 dólares australianos) (Información de Scott Murdoch en Sídney, Sameer Manekar y John Biju en Bangalore; edición de Vijay Kishore, Diane Craft y Sonali Paul; edición en español de María Bayarri Cárdenas)