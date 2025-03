"Que cese el ego", dice Petro en reunión televisada con ministros luego de crisis

BOGOTÁ (AP) — El presidente Gustavo Petro reapareció el lunes con un renovado equipo de ministros en un consejo televisado para tratar la creciente violencia en el noreste de Colombia, una nueva dinámica que inició hace casi un mes, cuando la transmisión en directo tomó por sorpresa a su equipo y se ventilaron inconformidades que derivaron en una serie de renuncias.

“Les propongo que cese el ego”, declaró Petro ante un equipo de gobierno en el que la mayoría de las voces que lo confrontaron ya no están. “No se puede cambiar la historia de un país sin un ‘nosotros’, y lo que hemos visto a partir del consejo de ministros pasado es el ego en su máxima dimensión. Pues (ese) no es un proyecto progresista, mejor que (el presidente argentino Javier) Milei gobierne a Colombia con su sierra", agregó.

Para Petro, la inédita transmisión del consejo de ministros —tradicionalmente privado— es un acto de transparencia con el país que lo eligió en 2022 como el primer mandatario de tendencia izquierdista. Sin embargo, para algunos analistas representó una “implosión” de su equipo de gobierno, dado que siete ministros y altos funcionarios renunciaron y otros más salieron del gobierno por decisión del presidente, dejando un gabinete diezmado que ha sido reemplazado a cuentagotas.

Sin embargo, la principal fractura se dio con la vicepresidenta Francia Márquez, a quien Petro decidió apartar del Ministerio de la Igualdad que encabezaba en forma simultánea desde 2023. En su reemplazo nombró al líder afrodescendiente Carlos Rosero. Sin el cargo de ministra, Márquez no asistió a la reunión televisada del lunes.

Márquez, la primera afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia del país, representa la figura de más alto nivel del sector de izquierda que marcó cierta distancia con el presidente después del consejo de ministros televisado. También salieron del gobierno otras figuras importantes como los ministros de Cultura, Defensa, Ambiente y Trabajo, así como el director del Departamento Administrativo de Presidencia.

Petro ha aprovechado la crisis ministerial para recomponer un gabinete que incluyó dar cabida a sectores que tradicionalmente lo han respaldado, como el movimiento indígena y los sindicalistas con la cartera de Ambiente en cabeza de Lena Yanina Estrada, y de Minas con Edwin Palma, respectivamente.

El presidente también dio cabida a los militares con el general retirado Pedro Sánchez en Defensa, al partido de centro Alianza Verde con Antonio Sanguino en la cartera de Trabajo, y al partido Conservador en la cartera de Deporte, con Patricia Duque.

Los nuevos ministros designados —algunos aún no han tomado posesión— asistieron al consejo de ministros del lunes, cuyo tema principal fueron las acciones para recuperar social y militarmente a la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde han muerto al menos 71 personas y 55.000 se han desplazado desde enero, cuando dos grupos armados iniciaron confrontaciones, según el Ministerio de Defensa.

El presidente advirtió que la cifra de muertos puede crecer debido a que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional habría enterrado a personas en fosas comunes.

Según Petro, se expedirá un decreto para erradicar 25.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca en el Catatumbo —la mitad de las que estiman sembradas—, en un proyecto en el que propondrán a los campesinos arrancar las plantas voluntariamente a cambio de pagos de aproximadamente 310 dólares mensuales que dará el Estado, mientras hacen la transición a las economías lícitas.

El decreto será en el marco del “estado de conmoción interior” en el Catatumbo que rige desde enero, una figura que le da facultades extraordinarias legislativas y la posibilidad de restringir algunos derechos. Petro justificó las acciones urgentes en la zona, diciendo que se trata de una defensa de la “soberanía” del país.

El mandatario insistió en que el prohibicionismo en la política de drogas no ha funcionado en Colombia, y reclamó al Congreso que no haya aprobado un proyecto para regular el uso del cannabis. “¿Por qué no puede ser exportado (el cannabis)? Porque a un congresista se le ocurrió. Ahí hay negocios torcidos”, afirmó.

La inversión en el Catatumbo se proyecta también en carreteras, escuelas y acceso a la salud, en un territorio con baja presencia del Estado que ha sufrido violencia por décadas.

“La tarea de los nuevos ministros es estar en los territorios excluidos. Si no, no sirve”, advirtió Petro.

El mandatario ha planteado que la renovación de su gabinete pasa por una depuración de quienes tenían aspiraciones para las próximas elecciones presidenciales y legislativas de 2026, al tiempo que intenta consolidar una estrategia para que la izquierda continúe en el poder en un país que usualmente ha sido gobernado por moderados y conservadores, para lo cual ha pedido a su equipo resultados visibles de sus principales promesas de campaña.

La principal molestia de varios ministros durante la reunión televisada giró en torno a la designación de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial —quien luego fue designado ministro del Interior—, ante cuestionamientos por un presunto caso de violencia de género y una acusación reciente por presunto tráfico de influencias en una investigación relacionada con su supuesta intervención indebida en procesos de contratación. El ministro ha dicho que es inocente de todos los señalamientos.