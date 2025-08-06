¿Qué ciudad?: Son Heung-min llega a LAFC con planes de trofeos y amor por hinchas coreanos

LOS ÁNGELES (AP) — Son Heung-min ha llegado a Los Angeles FC con gran entusiasmo y aún mayores ambiciones para la próxima etapa de su innovadora carrera en el fútbol.

“Estoy aquí para ganar y voy a rendir”, afirmó Son en una concurrida conferencia de prensa. “Definitivamente les mostraré algo emocionante... ¿lo llamamos fútbol o soccer? Definitivamente mostraré un fútbol emocionante, y definitivamente tendremos éxito”.

LAFC presentó formalmente a su nuevo delantero el miércoles en el BMO Stadium, donde su imagen ya se yergue sobre las entradas principales y en las pantallas de video que rodean el estadio. La superestrella surcoreana de 33 años está de regreso en el Pacífico después de una carrera profesional en Europa, incluyendo la última década en el Tottenham.

“¿Qué puedo decir? Es un sueño hecho realidad. LA, qué ciudad”, dijo Son, quien llevará el número siete en negro y dorado.

Son tuvo pretendientes de todo el mundo después de decidir que dejaría las filas de los Spurs, y dijo que la decisión de unirse a LAFC inicialmente no fue obvia. Se convenció de la idea de mudarse a la MLS después de conversaciones con el gerente general de LAFC, John Thorrington, quien le vendió a Son la ambición del club surgido hace ocho años, de ser una marca internacional y el equipo más exitoso de América del Norte.

“Si soy honesto, no fue mi primera opción”, expresó Son. “Pero desde la primera llamada cuando hablé con John después de que terminó la temporada, él simplemente cambió mi mente. Cambió mi corazón. Cambió mi cerebro. Me mostró el destino donde debería estar. Ahora mismo, estoy aquí. Estoy más que feliz”.

Son dijo riendo que también fue persuadido agresivamente por Hugo Lloris, su compañero de equipo de mucho tiempo en el Tottenham, quien ahora es el portero titular de LAFC.

Son es el deportista más popular de Corea del Sur, y es ampliamente considerado como el mejor futbolista asiático de la historia. Dijo que ya se siente como en casa en Los Ángeles, que tiene la población étnica coreana más grande del mundo fuera de Corea y una sólida base de aficionados al fútbol de todos los orígenes, quienes aprecian sus logros.

La conferencia de prensa de presentación de Son contó con la asistencia de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, el cónsul general de Corea del Sur, varios políticos adicionales, decenas de periodistas surcoreanos y aficionados que cantaron y tocaron tambores.

Eran parte del grupo de seguidores de LAFC, famoso por su ruido estruendoso durante los partidos. Son ya tuvo un adelanto de la pasión de los hinchas de LAFC el martes, cuando asistió a la victoria del club en la Leagues Cup sobre Tigres de México.

“En nombre de millones de angelinos y aficionados del fútbol de todo el mundo, Sonny, bienvenido a Los Ángeles”, dijo Bass.

“Este es un momento que será recordado en la ciudad por generaciones venideras”.

Son se une a una larga lista de estrellas del fútbol de ligas europeas que se mudaron a Hollywood para un segundo acto en sus carreras. Gareth Bale, Giorgio Chiellini y Olivier Giroud han vestido la camiseta de LAFC, mientras que el rival de la ciudad, Galaxy, ha dado la bienvenida a aún más superestrellas europeas, incluyendo a David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Robbie Keane y Marco Reus.

El nuevo fichaje no pareció estar en declive durante la pasada temporada como capitán del Tottenham, y dijo que está en buena forma de juego después de participar en la gira de verano de los Spurs por Asia.

No fijó una fecha para su debut con LAFC, pero podría ser este mes.

“Simplemente siento que necesito un nuevo capítulo, necesito un nuevo desafío, y elijo LAFC”, manifestó Son. “Creo que podemos decir que soy viejo, pero todavía tengo buena condición física, buenas piernas, y todavía tengo buena calidad. Estoy aquí para rendir, pero también quiero dar algunos consejos a los jugadores jóvenes a fin de que mejoren. Por eso estamos aquí”.

___

Fútbol AP: https://apnews.com/soccer