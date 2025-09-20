¿Qué consume más: el horno o la freidora de aire?

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

La freidora de aire se ha consolidado como uno de los electrodomésticos estrella de las cocinas actuales. Su funcionamiento se basa en la circulación de aire caliente, lo que permite cocinar con muy poco aceite y obtener resultados similares a los de una fritura tradicional. Además de la vertiente saludable, muchos usuarios valoran su rapidez y la idea de que puede suponer un ahorro energético frente a otros aparatos como el horno eléctrico. Con esa duda sobre la mesa, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) comparó varios platos preparados en distintos electrodomésticos. Los datos muestran que, en la mayoría de los casos, la freidora de aire consume menos electricidad que el horno, aunque con matices según la receta y la cantidad de comida que se cocine.

DATOS DE LA OCU

Para un pollo asado de 1,3 kilos, la freidora registró un consumo de 0,54 kWh (unos 0,09 euro), mientras que el horno eléctrico alcanzó 1,157 kWh (unos 0,19 euro). También hubo diferencias en los tiempos: 53 minutos frente a 76. En unas patatas fritas congeladas, la freidora necesitó 0,287 kWh (0,05 euro) frente a los 0,863 kWh (0,14 euro) del horno. Con un bizcocho sencillo, la air fryer gastó 0,223 kWh (0,04 euro), mientras que el horno subió a 0,71 kWh (0,11 euro). En este caso, sin embargo, el horno permitió preparar un pastel de mayor tamaño. En el caso de una patata asada, la freidora empleó 0,39 kWh (0,06 euro) y el horno 1,08 kWh (0,17 euro). Aquí la air fryer redujo el tiempo de cocinado en 20 minutos.

POR QUÉ EL HORNO GASTA MÁS

La diferencia se explica por la potencia y el precalentamiento. Mientras que las freidoras de aire suelen moverse entre 700 y 2000 W, un horno eléctrico funciona habitualmente entre 2000 y 5000 W. A esto se suma que el horno necesita precalentarse, lo que aumenta todavía más el consumo en cada uso. En cambio, el horno tiene a su favor la capacidad: permite cocinar varias raciones grandes en una sola tanda, algo que una freidora difícilmente puede asumir.

OTROS APARATOS EN LA COMPARATIVA

La OCU también analizó otros electrodomésticos. En el caso del pollo, la opción más barata fue la olla a presión, con un gasto de solo 0,05 euro, aunque sin la piel crujiente que sí ofrece la freidora. Para la patata asada, el microondas resultó el más económico con 0,02 euro, aunque tampoco logró la textura exterior característica. Las pruebas reflejan que la freidora de aire es más eficiente que el horno para la mayoría de platos cotidianos, especialmente cuando se cocinan cantidades pequeñas o medianas. Sin embargo, si lo que se busca es preparar grandes volúmenes de comida o elaboraciones como un bizcocho grande, el horno sigue siendo más práctico. Y para recetas concretas, como una patata asada o un guiso rápido, otros aparatos como el microondas o la olla a presión pueden resultar todavía más baratos.