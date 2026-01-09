¿Qué contiene el acuerdo comercial UE-Mercosur y por qué es polémico?

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 9 ene (Reuters) - Los países de la Unión Europea dieron el viernes su visto bueno provisional al acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, el mayor que ha firmado la UE.

RECORTES ARANCELARIOS, MAYORES CUPOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

El Mercosur eliminará los aranceles sobre el 91% de las exportaciones de la UE, incluidas las de automóviles, desde el 35% actual, durante un periodo de 15 años. La UE eliminará progresivamente los derechos sobre el 92% de las exportaciones del Mercosur en un plazo de hasta 10 años.

El Mercosur también eliminará los derechos sobre los productos agrícolas de la UE, como el 27% sobre los vinos y el 35% sobre las bebidas espirituosas.

Para los productos agrícolas más sensibles, la UE ofrecerá mayores cupos, incluidas 99.000 toneladas métricas más de carne vacuna, mientras que el Mercosur concederá a la UE un cupo de 30.000 toneladas libres de derechos para los quesos.

También hay cupos de la UE para aves de corral, carne de cerdo, azúcar, etanol, arroz, miel, maíz y maíz dulce, y del Mercosur para leche en polvo y leche para bebés.

Las importaciones adicionales representan el 1,6% del consumo de carne vacuna de la UE y el 1,4% del de aves de corral. Los defensores del acuerdo señalan las importaciones existentes como prueba de que Mercosur cumple los estándares de la UE.

El acuerdo reconoce unas 350 indicaciones geográficas para impedir la imitación de determinados productos alimenticios tradicionales de la UE, de modo que, por ejemplo, el término "Parmigiano Reggiano" se reservaría a quesos específicos de Italia.

LO QUE DICEN LOS PARTIDARIOS

La Comisión y algunos de sus partidarios, como Alemania y España, afirman que el acuerdo ofrece una vía para dejar de depender de China, sobre todo en minerales esenciales como el litio, metal clave para las baterías.

El acuerdo garantizará la ausencia de impuestos a la exportación de la mayoría de estos materiales.

Sus defensores también afirman que ofrece un alivio del impacto de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Comisión dice que el acuerdo de libre comercio es el mayor que ha acordado en términos de reducciones arancelarias, eliminando más de 4.000 millones de euros (US$ 4.700 millones) de derechos sobre las exportaciones de la UE al año, y una parte necesaria del impulso de la UE para diversificar sus lazos comerciales.

Añade que, dada la modesta colección de acuerdos comerciales del Mercosur, la UE tendría una ventaja inicial y señala que las empresas de la UE podrán licitar para contratos públicos en el Mercosur en las mismas condiciones que los proveedores locales, algo que el Mercosur no ha ofrecido en acuerdos comerciales previos.

También hay posibles medidas de salvaguardia para hacer frente a potenciales perturbaciones del mercado.

LO QUE DICEN LOS CRÍTICOS

Los agricultores europeos protestan porque el acuerdo daría lugar a importaciones baratas de productos sudamericanos, sobre todo de carne vacuna, que no cumplen las normas ecológicas y de seguridad alimentaria de la UE. La Comisión Europea afirma que los estándares de la UE no se relajarán.

El acuerdo incluye compromisos en materia de medio ambiente, entre ellos el de evitar la deforestación a partir de 2030. Sin embargo, grupos ecologistas afirman que carece de medidas aplicables.

Amigos de la Tierra ha calificado el acuerdo de "destructor del clima" y afirma que provocaría un aumento de la deforestación, ya que los países del Mercosur venderían más productos agrícolas y materias primas, a menudo procedentes de zonas boscosas, incluyendo al Amazonas.

Francia, el mayor productor de carne vacuna de la UE, había dicho que sólo firmaría el acuerdo de libre comercio si "salvaguardaba los intereses" de la agricultura francesa y comunitaria. Actualmente rechaza el acuerdo.

Italia, Hungría y Polonia también habían expresado su oposición. Juntos, los cuatro países podrían haber bloqueado el acuerdo, pero al final Italia cambió de postura.

¿CÓMO HA INTENTADO LA UE GANARSE A LOS ESCÉPTICOS?

Cuando la Comisión presentó el acuerdo para su aprobación en septiembre, estableció un mecanismo por el que se podía suspender el acceso preferencial de Mercosur a productos agrícolas sensibles, como la carne vacuna.

El desencadenante para que la Comisión evalúe la necesidad de tales salvaguardias sería el aumento de los volúmenes de importación o la caída de los precios en una cantidad determinada en uno o más países de la UE. La UE había acordado previamente un umbral del 8%, pero los embajadores acordaron reducirlo al 5% tras una petición de Italia.

El ejecutivo de la UE dijo que estudiaría el posible alineamiento de los estándares de producción entre los productos nacionales y los importados, sobre todo en materia de plaguicidas y bienestar animal.

Su objetivo es reforzar el control de las importaciones de alimentos y productos de origen animal y vegetal que entran en la UE, aumentando el número de auditorías y controles en terceros países.

El próximo presupuesto de la UE ofrecerá un fondo de crisis de 6.300 millones de euros para los agricultores de la UE, que podría cubrir el "improbable caso" de que el acuerdo perjudique a los mercados agrícolas de la UE. También se adelantarán unos 45.000 millones de euros de ayuda a los agricultores.

Por último, la Comisión ha anunciado que reducirá los derechos de importación de determinados fertilizantes, cuyos costos han aumentado hasta un 60%.

