Qué deben hacer los inversionistas cuando hay más volatilidad en el mercado

NUEVA YORK (AP) — Las acciones estadounidenses se recuperan después de que el mercado experimentara el lunes su peor día en dos años, pero el inversionista promedio aún podría estar comprensiblemente asustado. En una racha de pérdidas de tres días, el S&P 500 cayó más del 6% antes de volver a subir el martes.

“Así se ve un mercado que se mueve por emociones”, dijo Mark Hackett, jefe de investigación de inversiones de Nationwide, una empresa de servicios financieros. “Tuvimos un período de tres días que fue realmente muy difícil. Pero la caída no estaba justificada por los datos que estaban disponibles, y es por ello que entonces se tiene un día como el de hoy (el martes)”.

Para el jueves el mercado ya estaba muy recuperado otra vez, al registrar su mejor día desde 2022 tras darse a conocer un informe alentador sobre el empleo en Estados Unidos.

Para la gente común, ¿cuáles son las mejores formas de hacer frente a la volatilidad del mercado? El principal consejo es no hacer nada, pero a fin de cuentas la respuesta que usted dé depende en parte de sus circunstancias y objetivos financieros.

“Es importante recordar que invertir en el mercado de valores es un juego a largo plazo. Habrá volatilidad, así que tenga cuidado de no reaccionar en forma impulsiva y retirar su dinero a la primera señal de una caída”, dijo Courtney Alev, defensora del consumidor de CreditKarma, una empresa especializada en finanzas personales. “Vender acciones con frecuencia o progresivamente puede implicar comisiones por cada transacción, y éstas pueden acumularse rápidamente”.

Caleb Silver, jefe de redacción de Investopedia, está de acuerdo con lo anterior, y advirtió que los que venden también podrían acabar debiendo impuestos sobre las ganancias.

“Para los inversores cotidianos, la volatilidad es el precio que pagas por invertir en el mercado de valores”, dijo Silver. “Pero es muy desconcertante cuando vemos grandes caídas del mercado de dos a tres por ciento… Para las personas que tienen su dinero en (planes de aportaciones voluntarias de retiro) 401(k) o en IRA (siglas en inglés de cuentas individuales de retiro) o en fondos de jubilación, es un poco inquietante ver esta magnitud de volatilidad”.

Silver instó a los inversionistas a recordar que “un mercado cae en una corrección, del diez por ciento o más, una vez al año, en promedio”, y que “normalmente el mercado vuelve a la media, y la media es un rendimiento anual promedio del ocho al diez por ciento anual, lo cual se remonta a la década de 1950”.

Para los jóvenes que recién comienzan a invertir, las caídas en el mercado de valores son una oportunidad para agregar activos a su cartera a precios más baratos si compran cuando el mercado cae o ha caído mucho, según Silver.

“Usted reduce el precio promedio que paga por los valores, acciones, fondos mutuos o fondos indexados que posee (cuando compra en un mercado bajista)”, explicó. “Así que, cuando el mercado vuelve a la media y sube de nuevo, usted aprovecha el haber comprado a precios más baratos, y eso se suma al valor de su cartera”.

No obstante, en términos de venta, dijo que el mejor consejo para la mayoría de los inversionistas es no hacer nada y esperar a que la volatilidad se apacigue.

“Siempre que invierta en acciones es importante tener en cuenta su horizonte de tiempo”, explicó Alev. “Por ejemplo, ¿espera tener que vender en un futuro cercano? En ese caso, probablemente sea mejor que elija un modo menos volátil y más renuente al riesgo de hacer crecer su dinero, como una cuenta de ahorros de alto rendimiento”.

Silver estuvo de acuerdo.

“No puedo creerlo cuando la gente dice: ‘No revises tu 401(k)’”, dijo. “Definitivamente uno debe mirar y ver qué posee y ver si coincide con su tolerancia al riesgo”.

Si no es así, usted puede trasladar sus inversiones a productos que pueden protegerlo de los altibajos del mercado o de eventos imprevistos. Silver dijo que las cuentas de ahorro de alto rendimiento, los certificados de depósito y las cuentas del mercado de dinero tienen actualmente rendimientos de entre 4% y 5% para el inversor más cauteloso o conservador.

Hackett, de Nationwide, dijo que tiene sentido reequilibrar periódicamente el qué tan expuesto está uno en su cartera en general —ya sea trimestral o anualmente— para asegurarse de que no haya más riesgo del que uno desearía relacionado con, por ejemplo, acciones tecnológicas o de otro sector.

“Si los niveles de exposición que tiene usted se desalinean con su plan a largo plazo, vuelva a alinearlos”, puntualizó. Aun así, Hackett agregó que considera que la tendencia de las acciones tecnológicas a tener un mejor desempeño que el promedio del mercado podría extenderse aún más en el futuro.

Los expertos coinciden en que, para los inversionistas con deudas, es importante centrarse en pagar los préstamos —especialmente los de alto interés— antes de realizar inversiones importantes. Dicho eso, “si uno puede simultáneamente pagar sus préstamos e invertir un poco al mismo tiempo, en realidad le está pagando a su yo del futuro por ser responsable respecto a su deuda (hoy) mientras hace crecer sus inversiones a lo largo del tiempo”, dijo Silver.

____

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

