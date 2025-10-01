¿Qué dicen los analistas? 1 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 1 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 1 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

ITAÚ - El Banco de México publicará los datos de remesas de agosto. Prevemos que la desaceleración continuará, aunque los niveles se mantienen altos, con 63.000 millones en los últimos 12 meses.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,2649 por dólar, con una apreciación de 0,23% frente a los 18,3074 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el debilitamiento de la divisa estadounidense después de evaluar el anuncio de un cierre del Gobierno, lo que compromete la próxima publicación de reportes económicos e implica la suspensión de bastantes puestos federales.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,25 y 18,59.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el martes 0,49%, a 62.915,57 puntos, un nuevo máximo histórico de cierre.

BANORTE - Esperamos que el impulso continúe, la superación de la resistencia ubicada en 63.130 establecerá una señal más favorable. En este sentido, el siguiente objetivo que podría enfrentar está en 63.800 unidades. Ahora el soporte se sitúa en los 62.000 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

COPKAPITAL - El arranque de octubre podría verse opacado por el cierre del gobierno de Estados Unidos. Si es de corta duración, el impacto económico sería mínimo, aunque generaría incertidumbre y volatilidad por la falta de publicación de datos clave.

Un cierre prolongado (más de dos semanas) tendría mayores consecuencias, al suspenderse salarios de cientos de miles de empleados federales no esenciales y por la pérdida de productividad. (noe.torres@thomsonreuters.com;)