¿Qué dicen los analistas? 1 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 1 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 1 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* Banco de México publicará el lunes su encuesta mensual sobre las expectativas económicas del sector privado, así como las cifras de envíos de remesas de julio.

VECTOR - En este mes esperamos una pequeña revisión a la baja en las proyecciones para la tasa de referencia al cierre de 2025.

Al momento el mercado anticipa un nivel del 7,5%, el cual podría ser revisado a un 7,25%, debido a los últimos comentarios de la junta del banco central, que muestran convicción en cuanto a continuar con el ciclo de baja en la tasa de referencia.

Estaremos también atentos al nivel esperado para 2026.

ITAÚ - Prevemos algunas distorsiones en las cifras de remesas debido a la incertidumbre migratoria y a posibles cambios en las regulaciones. No obstante, se espera que los niveles se mantengan altos, actualmente en 63.000 millones de dólares en los últimos 12 meses a junio.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - Históricamente, septiembre es el mes más complejo para los mercados financieros, caracterizado por mayor volatilidad, rebalanceos de portafolios, cierre fiscal en Estados Unidos y menor liquidez tras el verano.

Sin embargo, este año se agrega un catalizador clave: la expectativa de que la Reserva Federal recorte 25 puntos básicos (pb) la tasa de interés, después de mantenerla en un 4,5% desde diciembre de 2024, lo que sería bien recibido por los inversionistas.

BBVA - La atención del mercado sigue centrada en la Reserva Federal a medida que aumenta la presión política.

Sin sorpresas en los datos de inflación, la cifra más relevante para la Fed esta semana será el informe de empleo de agosto, que se publicará el viernes.

Si la creación de empleo continúa ralentizándose, en línea con la tendencia de julio, es probable que los mercados incorporen plenamente un recorte de tipos de 25 pb en septiembre, como insinuó Jerome Powell durante el simposio de Jackson Hole.

* La moneda cotizaba en 18,6130 por dólar, con una apreciación de un 0,15% frente a los 18,6410 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

Monex - Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar y el bajo volumen de operaciones por el feriado estadounidense, mientras los inversores esperan conocer los datos del mercado laboral estadounidense en la semana.

Actinver - Los rangos técnicos de corto plazo se mantienen entre los 18,49 y 18,89.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, perdió el viernes un 0,75%, a 58.708,86 puntos.

Banorte - Movimientos mixtos en el mercado accionario con ligeros repuntes en los principales índices tras el reciente ajuste impulsado por las acciones tecnológicas. Sin embargo, se anticipa un bajo volumen por el cierre de las bolsas en Estados Unidos.

En México, prevemos un rango de operación semanal para el IPC entre 57.800 y 59.500 puntos. (Reporte de Noé Torres)