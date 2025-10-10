¿Qué dicen los analistas? 10 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 10 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 10 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - La minuta del más reciente encuentro de política monetaria de Banco de México perfila que continuará el ciclo de recortes; confirmamos la tasa en 7%, al cierre de este año.

En el primer trimestre de 2026 vemos una pausa por el aumento inflacionario proveniente del paquete fiscal y la tasa terminal en 6,5%. Banxico podría subestimar las presiones inflacionarias implicando riesgos a la baja a nuestra trayectoria.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,3842 por dólar, con una apreciación marginal de 0,02% frente a los 18,3870 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso gana terreno gracias al debilitamiento del dólar, además de considerar que el Congreso de México aplazó la aplicación de tarifas a varias importaciones provenientes de Asia, con la intención de revisar posibles ajustes a dichas medidas.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,25 y 18,59.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el jueves 0,11%, a 60.819,31 puntos.

BANORTE - Concluyó con un ajuste marginal. No obstante, esperamos que el rebote técnico continúe, la superación del psicológico de los 61.000 enteros establecerá una señal técnica favorable. En este contexto, la resistencia que podría enfrentar está ubicada en los 61.400 puntos. Por otro lado, el soporte se sitúa en los 59.750 enteros.

GBM - Los futuros de Wall Street operan con ligeras ganancias, mientras los inversionistas se mantienen cautelosos ante la falta de avances en las negociaciones para reabrir el gobierno estadounidense, luego de que el Senado no logró, por séptima vez, aprobar un proyecto temporal de financiamiento. (Reporte de Noé Torres)