¿Qué dicen los analistas? 10 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 10 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 10 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

COPKAPITAL - Los mercados siguen atentos a las expectativas de inflación y los movimientos de las tasas de interés, tanto en Estados Unidos como en México.

* La moneda cotizaba en 18,6294 por dólar, casi sin cambios frente a los 18,6310 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso corrige el retroceso mostrado al inicio de la sesión estadounidense, mientras los inversores esperan el reporte de inflación en Estados Unidos y permanecen optimistas tras los últimos datos económicos de México.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,50 y 18,89.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó el martes un marginal 0,05%, a 60.679,53 puntos, un nuevo máximo de cierre histórico.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses registran alzas esta mañana tras conocerse que la inflación al productor (IPP) y su componente subyacente sorprendieron al caer 0,1% m/m en agosto, cuando se esperaba un aumento de 0,3%.

BANORTE - Consideramos que el sesgo ascendente prevalecerá, la superación de los 60.900 puntos establecerá una señal técnica más favorable. En este contexto, el siguiente objetivo que enfrentaría se sitúa en los 61.480 enteros.

El nivel que servirá de apoyo está ubicado en los 59.700 enteros. Recomendamos mantener posiciones. (Reporte de Noé Torres)