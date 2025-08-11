¿Qué dicen los analistas? 11 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 11 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 11 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La actividad industrial de México bajó un 0,1% en junio contra el mes previo y declinó un 0,4% a tasa interanual, dijo el lunes el instituto de estadísticas.

ITAÚ BBA - Hacia el futuro, como hemos mencionado en los últimos meses, los cambios en la política comercial estadounidense generarán distorsiones en las exportaciones manufactureras, como la acumulación temporal de inventarios y la reorganización de las cadenas de suministro.

El gobierno se centra en fortalecer la actividad interna ante los cambios en el panorama global, lo que podría impulsar modestamente la construcción pública en el segundo semestre de 2025, con proyectos como ferrocarriles y carreteras. Pronosticamos un crecimiento del PBI del 0,2% en 2025, con un sesgo positivo.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,6279 por dólar, con un retroceso de un 0,34% frente a los 18,5650 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso retrocede tras evaluar los datos económicos locales, afectado al mismo tiempo por el avance del dólar, mientras los operadores centran su atención en las resoluciones comerciales entre EEUU y China.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el viernes un 0,33%, a 58.070,17 puntos, cortando dos sesiones consecutivas de ganancias.

VE POR MÁS - No descartamos movimientos acotados a lo largo de la sesión. Primero, a la espera de que una serie de datos económicos a publicarse esta semana muestren más claridad sobre la salud de la economía estadounidense y el efecto de las tarifas en los precios, pudiendo reforzar las expectativas de un próximo recorte en tasas por parte del Fed. Asimismo, en el ámbito comercial, mañana vencería la prórroga para la aplicación de algunos aranceles entre EEUU y China, la cual podría extenderse. (Reporte de Manuel Farías)