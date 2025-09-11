LA NACION

¿Qué dicen los analistas? 11 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 11 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 11 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

ACTINVER - El instituto de estadística, INEGI, reportó que la actividad industrial registró una contracción anual de un 2,8% en julio, reflejo de una disminución generalizada en la mayoría de sus componentes.

Destacó la caída del 1,8% en el sector manufacturero, presionada por la contracción de un 7,8% en equipo de transporte, que acumula dos meses consecutivos con retrocesos superiores al 5%.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,5792 por dólar, con una leve apreciación de un 0,06% frente a los 18,5910 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso inició la sesión presionado, después de evaluar la propuesta de aranceles mexicanos a múltiples naciones, pero corrigió su retroceso tras conocer los datos de inflación en Estados Unidos.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, retrocedió el miércoles un 0,31%, a 60.489,19 puntos, luego de haber subido por la mañana a un nuevo máximo histórico de 60.987,35 unidades.

COPKAPITAL - El ajuste se interpreta como una toma de utilidades natural tras el repunte acumulado, quedando un primer soporte en los 60.230 puntos.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses operan al alza esta mañana, impulsados por la publicación de cifras de inflación de agosto en Estados Unidos en línea con lo esperado.

BANORTE - En México, podríamos observar pocos movimientos, con sesgo ligeramente positivo. Esperamos que el IPC opere alrededor de los 60.700 puntos. (Reporte de Noé Torres)

