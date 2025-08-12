¿Qué dicen los analistas? 12 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 12 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 12 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda cotizaba en 18.6567 por dólar, con una leve depreciación de un 0,05% frente a los 18.6470 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

BANORTE - Esperamos que el rebote técnico se mantenga, la superación del promedio móvil exponencial de 21 días en 18.72 fortalecerá el impulso. En este contexto, el soporte más cercano que podría enfrentar se sitúa en los 18.77. Mientras la resistencia está ubicada en 18.55.

Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cerró en 58.342,87 puntos.

COPKAPITAL - El índice avanzó un 0,47% intentando superar una resistencia cercana a 58.450 puntos, con indicadores técnicos positivos.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses iniciaron la jornada al alza tras conocerse los datos mixtos de inflación de julio en Estados Unidos. (Reporte de Noé Torres)