¿Qué dicen los analistas? 12 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 12 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 12 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

VE POR MÁS - En un entorno de escasa información económica, no descartamos un respiro en el rally de los últimos días que detonó la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense ajuste su postura monetaria la siguiente semana.

* La moneda cotizaba en 18,4885 por dólar, con una depreciación de 0,26% frente a los 18,4400 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso frena su avance después de marcar un nuevo máximo del año en 18,43 unidades, mientras que los inversores se mantienen optimistas de cara a la próxima reunión de la Fed.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el jueves 1,76%, a 61.553,58 puntos, un nuevo récord de cierre.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura mixta de las bolsas, sin mayores noticias que descontar y a la espera de los indicadores de septiembre de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

BANORTE - En México el IPC podría ajustarse por debajo de los 61.000 puntos tras el nuevo máximo histórico de ayer. (Reporte de Noé Torres)