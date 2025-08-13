¿Qué dicen los analistas? 13 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 13 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 13 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ACTINVER - Los inversionistas continúan celebrando el reporte de inflación que se dio a conocer el martes en Estados Unidos, en el que el índice de precios al consumidor se ubicó en un 2,7% en julio, por debajo de lo esperado y en línea con el dato de junio.

Esto llevó a que se asignara una probabilidad de 99% de ver un corte en la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal (Fed) el próximo 17 de septiembre.

* La moneda cotizaba en 18,5872 por dólar, con una apreciación marginal de un 0,05% frente a los 18,5960 pesos del precio de referencia de LSEG del martes, en su segunda jornada de ganancias.

BANORTE - Prevemos un rebote técnico, luego de respetar la resistencia que se sitúa en 18,50. En este contexto, el soporte más cercano que podría enfrentar está ubicado en los 18,65. Sugerimos mantener posiciones.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar, ya que después de evaluar el reporte de inflación al consumidor se mantiene el optimismo de los inversores sobre los próximos recortes de la Fed.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el martes un 0,57%, a 58.675,04 puntos.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura positiva ante la expectativa de recortes en las tasas de interés.

COPKAPITAL - En México el S&P/BMV IPC superó ligeramente la resistencia de 58.500 y mantiene un sesgo técnico positivo, con potencial de regresar a sus máximos históricos que están por encima de las 59.000 unidades. (Reporte de Noé Torres)