¿Qué dicen los analistas? 13 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 13 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 13 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BBVA - El Banco de México publicó la semana pasada las minutas de su decisión de septiembre. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno se mantiene dispuesta a avanzar gradualmente durante las reuniones restantes de 2025.

Por lo tanto, mantenemos nuestra expectativa de que la tasa clave de interés cerrará el año en un 7,0%, con recortes de 25 puntos básicos en cada una de las reuniones restantes.

ITAÚ - Pronosticamos un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 0,6% en 2025. En 2026, la primera revisión trilateral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) se celebrará a más tardar el 1 de julio, lo que potencialmente podría crear más incertidumbre.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,4840 por dólar, con una apreciación de un 0,50% frente a los 18,5770 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

ING - El dólar reveló su vulnerabilidad durante la sesión cambiaria del viernes por la tarde. Persiste el temor de que el aumento de aranceles de este año en Estados Unidos se refleje en datos concretos y vuelva a cuestionar la idea del excepcionalismo estadounidense.

Ante la continua ausencia de datos estadounidenses, esta semana estará dominada por los banqueros centrales en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y la política internacional.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cedió el viernes un 0,41%, a 60.568,93 puntos.

COPKAPITAL - La caída del viernes en los mercados globales respondió más a un ajuste técnico tras varios días de avance y niveles de sobrecompra, que a un cambio real en las expectativas.

GBM - Los futuros de Wall Street registran ganancias luego de que el presidente estadounidense Donald Trump mostró disposición a reducir las tensiones comerciales con China, tras el último escalamiento en las fricciones entre ambas economías.

BANORTE - En México, el foco del mercado estará en el reporte de resultados de América Móvil el 14 de octubre, dando inicio a la temporada de resultados del tercer trimestre. Por otro lado, prevemos un rango de operación semanal para el IPC de 59.800 y 61.800 puntos. (Reporte de Noé Torres)