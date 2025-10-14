¿Qué dicen los analistas? 14 de octubre
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 14 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 14 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.
* La moneda cotizaba en 18,5620 por dólar, con una depreciación de un 0.52% frente a los 18,4651 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.
MONEX - Hoy, el peso es afectado por el escalamiento de las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, después de que China anunció sanciones a algunas transacciones marítimas de Estados Unidos.
ACTINVER - Los niveles técnicos se encuentran ahora en 18,39 y 18,72.
* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó el lunes un 0.79%, a 61.045,09 puntos.
VECTOR - En el decimocuarto día del cierre de oficinas gubernamentales en Estados Unidos, los futuros accionarios anticipan una apertura negativa de las bolsas, afectadas por el resurgimiento de los temores en torno a la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
GBM - A este entorno de incertidumbre se suma la expectativa por el inicio de la temporada de reportes corporativos, con Citigroup, Goldman Sachs y J.P. Morgan listos para presentar resultados que podrían marcar la dirección del mercado.
Los inversionistas también siguen atentos al cierre del gobierno federal, cuyo próximo pago a empleados vence mañana, mientras esperan los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANORTE - En México, América Móvil presentará sus resultados al cierre del mercado, dando inicio oficialmente a la temporada de reportes trimestrales. (Reporte de Noé Torres)
Otras noticias de Dólares
- 1
Maximiliano Pullaro, sobre el armado de Provincias Unidas: “No queremos que vuelva el kirchnerismo”
- 2
El país europeo que combina bajos impuestos, buena vida y costos accesibles
- 3
Fue la principal productora de alimentos de la Argentina, quebró en la dictadura y sigue atrapada en los pasillos judiciales
- 4
Trump sorprendió en la cumbre de Egipto con un piropo a Meloni: “Es muy bonita”