¿Qué dicen los analistas? 14 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 14 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 14 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda cotizaba en 18,5620 por dólar, con una depreciación de un 0.52% frente a los 18,4651 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso es afectado por el escalamiento de las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, después de que China anunció sanciones a algunas transacciones marítimas de Estados Unidos.

ACTINVER - Los niveles técnicos se encuentran ahora en 18,39 y 18,72.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó el lunes un 0.79%, a 61.045,09 puntos.

VECTOR - En el decimocuarto día del cierre de oficinas gubernamentales en Estados Unidos, los futuros accionarios anticipan una apertura negativa de las bolsas, afectadas por el resurgimiento de los temores en torno a la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

GBM - A este entorno de incertidumbre se suma la expectativa por el inicio de la temporada de reportes corporativos, con Citigroup, Goldman Sachs y J.P. Morgan listos para presentar resultados que podrían marcar la dirección del mercado.

Los inversionistas también siguen atentos al cierre del gobierno federal, cuyo próximo pago a empleados vence mañana, mientras esperan los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

BANORTE - En México, América Móvil presentará sus resultados al cierre del mercado, dando inicio oficialmente a la temporada de reportes trimestrales. (Reporte de Noé Torres)