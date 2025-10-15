¿Qué dicen los analistas? 15 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 15 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 15 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda cotizaba en 18,4500 por dólar, con una apreciación de un 0,23% frente a los 18,4930 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por la debilidad del billete estadounidense, mientras que los inversores continúan evaluando el progreso de las tensiones arancelarias entre China y Estados Unidos, así como las expectativas de flexibilización monetaria de la Reserva Federal (Fed) hacia el cierre del año.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, perdió el martes un 0,43%, a 60.785,62 puntos.

BANORTE - El S&P/BMV IPC cerró con un balance negativo. No obstante, esperamos que el sesgo de recuperación continúe, tras seguir consolidando sobre el promedio móvil de 50 días ubicado en los 60.100 puntos. En este contexto, la resistencia más cercana que tendrá que romper para fortalecer el impulso se sitúa en los 61.400 enteros. Sugerimos mantener posiciones.

VECTOR - En el decimoquinto día del cierre de oficinas gubernamentales en Estados Unidos, los futuros accionarios anticipan una apertura positiva de las bolsas, impulsados por las expectativas de nuevos recortes en las tasas de interés tras las declaraciones de Jerome Powell en su conferencia de ayer.

En el frente corporativo, el reporte de resultados de Bank of America superó las previsiones del mercado.

COPKAPITAL - En México, se espera la reacción al reporte trimestral positivo que publicó América Móvil. (Reporte de Noé Torres)