¿Qué dicen los analistas? 15 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 15 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 15 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BBVA - La decisión esta semana del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal estadounidense es central, ya que los mercados esperan que reanude su ciclo de flexibilización monetaria.

Los datos de inflación en Estados Unidos coincidieron con las expectativas y la reciente debilidad del mercado laboral respalda un recorte de 25 puntos básicos (pb) a las tasas de interés desde su actual 4,25%-4,50%.

A nivel local, seguimos anticipando un recorte de 25 pb a un 7,5% en septiembre y una tasa clave del 7% para fin de año.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,3960 por dólar, con una apreciación marginal de un 0,05% frente a los 18,4060 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso se beneficia del retroceso de la divisa estadounidense, a medida que los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, donde, desde hace varias sesiones, ya está descontado un recorte de 25 pb en la tasa de interés de referencia.

ACTINVER - Los rangos técnicos se encuentran ahora entre 18,25/18,37 y 18,52/18,68.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el viernes un 0,40%, a un nuevo cierre máximo histórico de 61.798,94 puntos.

COPKAPITAL - Hacia finales de la semana será el Quadrúple Witching o "Día de Brujas" que normalmente genera un elevado volumen y alta volatilidad.

En México la agenda económica será limitada; además habrá una jornada reducida por el feriado del martes 16 de septiembre, con motivo de la Independencia de México.

VECTOR - A la espera de la decisión del FOMC, los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura positiva, impulsados por las declaraciones del presidente Trump, quien anticipó una "gran" rebaja de tasas por parte de la Reserva Federal esta semana. (Reporte de Noé Torres)