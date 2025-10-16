¿Qué dicen los analistas? 16 de octubre
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 16 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 16 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.
COPKAPITAL - Los mercados se mantienen apoyados por la expectativa de recorte de tasas y resultados corporativos favorables, a la espera de datos económicos y fin del cierre del gobierno de Estados Unidos.
* La moneda cotizaba en 18,4107 por dólar, con una apreciación de 0,14% frente a los 18,4360 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.
MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar, mientras los inversores centran su atención en un posible escalamiento de las disrupciones comerciales a nivel mundial.
* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el miércoles 1,40%, a 61.637,54 puntos.
ACTINVER - Este jueves, los futuros de los principales índices de renta variable estadounidenses operan en terreno positivo. La atención de los inversionistas se mantiene en la temporada de reportes trimestrales.
BANORTE - En México, podríamos observar movimientos al alza con el IPC acercándose a los 62.000 puntos. (Reporte de Noé Torres)
Otras noticias de Mercados
- 1
La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos
- 2
Javier Milei, incómodo cuando le preguntaron por Espert y la situación económica
- 3
Doble femicidio de Córdoba: el abogado que rechazó defender a Pablo Laurta afirmó que “es absolutamente imputable”
- 4
Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque