LA NACION

¿Qué dicen los analistas? 16 de octubre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
¿Qué dicen los analistas? 16 de octubre
¿Qué dicen los analistas? 16 de octubreSeth Wenig - AP

CIUDAD DE MÉXICO, 16 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 16 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

COPKAPITAL - Los mercados se mantienen apoyados por la expectativa de recorte de tasas y resultados corporativos favorables, a la espera de datos económicos y fin del cierre del gobierno de Estados Unidos.

* La moneda cotizaba en 18,4107 por dólar, con una apreciación de 0,14% frente a los 18,4360 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar, mientras los inversores centran su atención en un posible escalamiento de las disrupciones comerciales a nivel mundial.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el miércoles 1,40%, a 61.637,54 puntos.

ACTINVER - Este jueves, los futuros de los principales índices de renta variable estadounidenses operan en terreno positivo. La atención de los inversionistas se mantiene en la temporada de reportes trimestrales.

BANORTE - En México, podríamos observar movimientos al alza con el IPC acercándose a los 62.000 puntos. (Reporte de Noé Torres)

LA NACION
Más leídas
  1. La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos
    1

    La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos

  2. Espert, las condiciones de Trump y los que no llegan a fin de mes: los momentos incómodos de Milei en su última entrevista
    2

    Javier Milei, incómodo cuando le preguntaron por Espert y la situación económica

  3. Doble femicidio de Córdoba: el abogado que rechazó defender a Pablo Laurta afirmó que “es absolutamente imputable”
    3

    Doble femicidio de Córdoba: el abogado que rechazó defender a Pablo Laurta afirmó que “es absolutamente imputable”

  4. Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones en tierra
    4

    Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque

Cargando banners ...