¿Qué dicen los analistas? 17 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 17 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 17 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - Las inundaciones en los estados Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, que afectaron 126 municipios, generarían impactos económicos limitados a nivel nacional debido a su bajo peso en el PBI.

El impacto en la inflación podría derivarse principalmente de la reducción en la oferta de productos agrícolas clave, como maíz, cítricos y café.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - Hasta el momento, no se han visto adelantos en las negociaciones sobre la reapertura del gobierno de Estados Unidos, lo que podría seguir retrasando la difusión de algunos indicadores económicos.

* La moneda cotizaba en 18,4550 por dólar, con una depreciación de un 0,10% frente a los 18,4360 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

BANORTE - Esperamos una recuperación, la perforación de 18,40 establecerá una señal favorable. En este sentido, la resistencia que podría enfrentar está ubicada en 18,36. Por otro lado, el soporte se sitúa en el promedio móvil de 50 días en 18,53. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el jueves un 1,47%, a 62.544,56 puntos.

MONEX - Al cierre de la semana, los mercados accionarios presentan un entorno negativo, retomando preocupación por la tensión comercial entre Estados Unidos y China y noticias sobre algunos bancos regionales estadounidenses. (Reporte de Noé Torres)