¿Qué dicen los analistas? 17 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 17 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 17 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

VECTOR - El mercado descuenta con plena certeza un recorte de 25 puntos base en la tasa de fondeo de la Reserva Federal de Estados Unidos y permanece atento a las nuevas proyecciones económicas y a la conferencia de prensa de Jerome Powell, presidente de la Fed.

COPKAPITAL - Los mercados anticipan una reacción positiva, a la espera de que el comunicado del FOMC y las declaraciones de Jerome Powell mantengan la expectativa de un ciclo de recortes adicionales en el futuro.

El mercado parece estar adelantándose con un exceso de optimismo al descontar un ciclo largo de recortes de tasas, y no se descarta que la Fed opte por un tono más cauto, subrayando la dependencia de datos, lo que generaría ajustes y volatilidad en los mercados.

Más temprano, la Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó que la construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos y los permisos para futuras edificaciones cayeron en agosto, en medio de un exceso de casas nuevas sin vender y un mercado laboral cada vez más débil, y pese a la caída de las tasas hipotecarias.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,2795 por dólar, con un marginal retroceso de un 0.05%, frente a los 18,2800 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso presenta un modesto retroceso ante el fortalecimiento del dólar, mientras que los inversores esperan conocer las proyecciones económicas de la Fed en su reunión de política monetaria.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el lunes un 0.34%, a un hito 62.008,81 puntos, en su tercera jornada consecutiva de ganancias.

BANORTE - Consideramos que el impulso empiece a moderar, tras marcar un máximo histórico y operar cerca de la resistencia que se localiza en los 62.490 enteros. En este contexto, el soporte que podría enfrentar se sitúa en los 61.000 puntos.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández)